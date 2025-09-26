Rio de Janeiro receberá jogo da NFL em 2026

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A cidade do Rio de Janeiro vai receber em 2026 o seu primeiro jogo da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, segundo a prefeitura carioca que anunciou que o acordo com a liga prevê ao menos três partidas na cidade em cinco anos.

A primeira partida deve ocorrer no tradicional estádio do Maracanã. Segundo fontes, o jogo deve ocorrer em setembro de 2026.

"A parceria de cinco anos da National Football League com o Rio é o casamento perfeito. Será um evento histórico com jogos da NFL no calendário oficial da cidade. Estou entusiasmado para ver uma partida de futebol americano no Maracanã, o templo mais icônico do futebol mundial", afirmou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), segundo comunicado da liga em conjunto com os governos municipal e estadual do Rio.

O governo do Estado do Rio de Janeiro é o dono do Maracanã.

"É uma satisfação anunciar que o Maracanã sediará, no próximo ano, um jogo da temporada regular da NFL. Hoje, o Brasil é o segundo maior consumidor de futebol americano fora dos Estados Unidos, e milhares de turistas e fãs do esporte sonham em vivenciar esse evento, no estádio mais famoso do mundo", disse o governador fluminense, Cláudio Castro (PL).

"Trazer a NFL para o Rio é um marco que impulsionará o turismo, gerará empregos, estimulará a economia e mostrará a força do nosso Estado como destino internacional de esportes", acrescentou Castro.

Os times que irão jogar no Rio de Janeiro ainda serão definidos.

A cidade de São Paulo recebeu em 2024 e neste ano jogos da liga de futebol americano. No ano passado, a estreia foi o confronto entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles na Neo Química Arena. Em setembro deste ano o duelo foi entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, no mesmo estádio.

"Aproveitando o sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais empolgados em jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo, o Rio de Janeiro", disse o comissário da NFL, Roger Goodell.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)