Topo

Esporte

Rio de Janeiro receberá jogo da NFL em 2026

26/09/2025 14h57

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A cidade do Rio de Janeiro vai receber em 2026 o seu primeiro jogo da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos, segundo a prefeitura carioca que anunciou que o acordo com a liga prevê ao menos três partidas na cidade em cinco anos.

A primeira partida deve ocorrer no tradicional estádio do Maracanã. Segundo fontes, o jogo deve ocorrer em setembro de 2026.

"A parceria de cinco anos da National Football League com o Rio é o casamento perfeito. Será um evento histórico com jogos da NFL no calendário oficial da cidade. Estou entusiasmado para ver uma partida de futebol americano no Maracanã, o templo mais icônico do futebol mundial", afirmou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), segundo comunicado da liga em conjunto com os governos municipal e estadual do Rio.

O governo do Estado do Rio de Janeiro é o dono do Maracanã.

"É uma satisfação anunciar que o Maracanã sediará, no próximo ano, um jogo da temporada regular da NFL. Hoje, o Brasil é o segundo maior consumidor de futebol americano fora dos Estados Unidos, e milhares de turistas e fãs do esporte sonham em vivenciar esse evento, no estádio mais famoso do mundo", disse o governador fluminense, Cláudio Castro (PL).

"Trazer a NFL para o Rio é um marco que impulsionará o turismo, gerará empregos, estimulará a economia e mostrará a força do nosso Estado como destino internacional de esportes", acrescentou Castro.

Os times que irão jogar no Rio de Janeiro ainda serão definidos.

A cidade de São Paulo recebeu em 2024 e neste ano jogos da liga de futebol americano. No ano passado, a estreia foi o confronto entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles na Neo Química Arena. Em setembro deste ano o duelo foi entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, no mesmo estádio.

"Aproveitando o sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais empolgados em jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo, o Rio de Janeiro", disse o comissário da NFL, Roger Goodell.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Bola de Ouro: Raphinha não chegou à metade de pontuação de Dembélé

Kannemann renova até 2027 e completará 11 anos no Grêmio: 'Sigo motivado a dar o meu melhor'

Federação Turca de Futebol pede à Fifa e à Uefa que proíbam Israel de participar de competições

NFL anuncia acordo para realizar jogos no Rio e São Paulo fica sem partida em 2026

Zé Roberto exalta desempenho do Brasil no Mundial de vôlei feminino: "Feliz com o que vi"

Rio de Janeiro receberá jogo da NFL em 2026

Wanderlei Silva descarta interesse em revanche contra Vitor Belfort: "Página virada"

Fifa suspende 7 jogadores da seleção por um ano e multa Malásia após falsificação de documentos

Fim da linha! Popó revela data estipulada para despedida do boxe

Santos faz treino tático e aprimora bola parada antes de visitar o Bragantino

Grosjean volta a pilotar um carro de F-1 cinco anos após grave acidente, é aplaudido e chora