Rebeca Andrade presenteia treinador com carro de luxo de R$ 220 mil; veja

Rebeca Andrade compartilhou o momento nas redes sociais - Reprodução/Instagram/@rebecarandrade
Rebeca Andrade compartilhou o momento nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram/@rebecarandrade
Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 16h29

A ginasta Rebeca Andrade presenteou o seu técnico Francisco Porath Neto, conhecido como Chico, com um carro de luxo avaliado em mais de R$ 200 mil.

O que aconteceu

Atleta deu um Volvo EX-30 para o treinador e compartilhou a surpresa nas redes sociais. "Assim como você vibra por mim, eu vibro por você e sempre que eu puder fazer algo para te ver feliz, eu farei!", escreveu a maior medalhista olímpica do Brasil.

"Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente tudo o que você fez e faz diariamente por mim", completou Rebeca. Nas imagens, ela ainda conta como preparou a surpresa para emocioná-lo. "Assim você quase mata o velhinho. O coração passou no teste. Amo demais", escreveu Chico na postagem.

O EX30 custa a partir de R$ 229.950 na versão mais simples, Core. Os modelos Plus e Ultra têm preços diferentes: R$ 269.950 e R$ 299.950, respectivamente.

Técnico é 'paizão' de Rebeca

O paranaense Francisco Porath Neto foi estagiário de Iryna Ilyashenko. A ucraniana atua há 20 anos como treinadora da seleção brasileira de ginástica artística. Atualmente, os dois dividem o comando da seleção feminina.

Em entrevista ao site Olympics.com, Chico contou que nunca foi atleta de alto rendimento. Ele fazia estágio em uma escolinha de ginástica próxima do local em que a seleção brasileira de ginástica treinava com a Iryna e o Oleg [Ostapenko, ex-treinador de Daiane dos Santos] quando se interessou pela carreira. Na época, ele já pedia para acompanhar os treinamentos.

Rebeca Andrade e o treinador Francisco Porath Neto
Rebeca Andrade e o treinador Francisco Porath Neto
Imagem: Reprodução

Chico trabalha com Rebeca Andrade desde 2006, constituindo uma parceria de quase 20 anos. Naquele ano, ele foi a Guarulhos, cidade natal da ginasta, começar um projeto que visava formar ginastas para a Rio 2016. Inspirada por Daiane dos Santos, Rebeca estava lá.

Ao longo desses anos, Chico e Rebeca estabeleceram uma relação de cumplicidade. "Sou como um pai que pode estar na arena de competição", disse Chico ao site Olympics.com durante os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023.

