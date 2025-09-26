Topo

Esporte

Raphinha sofre lesão na coxa direita, fica três semanas parado e desfalca Barcelona e a seleção

Barcelona

26/09/2025 12h53

O atacante Raphinha um é o mais novo problema do técnico Hansi Flick. O jogador brasileiro foi submetido a exames nesta sexta-feira após sentir um desconforto na coxa direita e foi detectada uma lesão no terço médio da coxa direita. Por causa da contusão, ele fica fora da equipe por um prazo de três semanas. O jogador também desfalca a seleção brasileira, que fará dois amistosos entre os dias 10 e 14 de outubro contra Coreia do Sul e Japão.

O clube divulgou em seu site oficial o problema do jogador e agora o treinador alemão vai buscar no elenco um substituto para o atleta. Em sete partidas disputadas até aqui neste início de temporada, ele balançou as redes em três oportunidades e ainda contribuiu com duas assistências.

Após deixar o campo na partida contra o Oviedo, em jogo que o time catalão bateu o rival por 3 a 1, pela La Liga, nesta quinta-feira, o camisa 11 levou a mão à coxa, mas nada indicava uma lesão mais grave.

O desfalque chega num momento importante para o Barcelona, que tenta se manter na cola do líder Real Madrid na Espanha, e tem um compromisso bastante difícil no meio da próxima semana, pela Champions League, quando enfrenta o Paris Saint-Germain.

Ausente também nos compromissos contra a Real Sociedad e Sevilla, o seu retorno é esperado para o dia 18 de outubro, quando a equipe azul e grená encara o Girona. Vice-líder no Espanhol, o Barcelona ostenta cinco vitórias e um empate em seis partidas e soma 16 pontos, dois a menos que o rival Real Madrid.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Após eliminação do São Paulo, Muller dispara contra Luciano: "Perde gol e faz showzinho"

NFL anuncia jogos no Rio de Janeiro a partir de 2026

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

Torcidas organizadas vão ao CT do Corinthians conversar com o elenco e cobrar melhor desempenho

Conmebol divulga áudios do VAR em lances capitais de São Paulo x LDU

LDU é terror dos brasileiros na Libertadores e agora desafia o Palmeiras

Medo? Wanderlei Silva questiona Popó por impor restrições de peso

Palmeiras x Vasco: veja preços e como comprar ingressos para a partida pelo Brasileirão

Muller detona Luciano após queda do São Paulo: 'É o ídolo que merecem. Perde gol e faz show'

São Paulo abre venda geral de ingressos para duelo contra o Ceará

Torcida do São Paulo picha muro do Morumbis contra diretoria após queda