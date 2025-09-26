Topo

Esporte

Raphinha sofre lesão na coxa, desfalca Barça por três semanas, e perde jogo contra o PSG na Champions

26/09/2025 12h27

O Barcelona não terá um de seus principais jogadores pelas próximas três semanas e, consequentemente, para o duelo contra o PSG na Liga dos Campeões, no dia 1º de outubro. O brasileiro Raphinha sofreu uma lesão no terço médio do bíceps femoral da coxa direita e, com isso, será desfalque durante o período.

Além disso, de acordo com o prazo de recuperação estipulado pelo Barcelona, é esperado que Raphinha também seja desfalque da Seleção Brasileira na próxima data Fifa, que acontece entre os dias 6 e 14 de outubro.

Desfalque importante

Assim como terminou a temporada passada, Raphinha começou esta edição de La Liga voando. Em seis jogos pela competição nacional, o brasileiro marcou três vezes e duas assistências, uma média de quase uma participação em gol por jogo.

Um dos capitães do Barcelona, Raphinha foi titular na vitória do Barça por 3 a 1 sobre o Real Oviedo, nesta quinta, pela sexta rodada de LaLiga. Após sentir um incômodo, o brasileiro foi substituído no segundo tempo para a entrada de Robert Lewandowski.

Miguel RIOPA / AFP

Além de Raphinha, o Barcelona também sofreu outro desfalque no jogo contra o Real Oviedo. O goleiro Joan García sofreu uma ruptura do menisco interno do joelho esquerdo e terá de passar por uma artroscopia neste sábado. O tempo de recuperação deve ser de quatro a seis semanas, de acordo com o clube espanhol.

Esporte

