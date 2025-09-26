Ramón Díaz promete equipe agressiva e protagonista no Internacional

O Internacional tem um novo comandante. O argentino Ramón Díaz já está trabalhando no clube gaúcho e falou sobre os objetivos de sua gestão. O treinador destacou a grandeza do Colorado e reforçou a necessidade de competitividade em todas as competições.

"Estamos no maior time do sul do Brasil e temos a obrigação de competir sempre. Não prometemos nada, mas o torcedor do Inter pode saber que lutaremos jogo a jogo", declarou.

Conhecido pelo estilo ofensivo, Ramón Díaz afirmou que pretende implantar no Internacional um modelo de jogo agressivo, mas sem descuidar da segurança defensiva.

Trabalho em família

Na entrevista, Ramón também destacou a parceria de longa data com seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, que novamente estará ao seu lado nesta trajetória.

"Faz quatorze anos que trabalhamos juntos e nos conhecemos muito bem", comentou, reforçando a confiança no trabalho em conjunto.

Protagonismo e intensidade

O treinador ainda projetou o estilo de atuação que espera do Internacional sob seu comando, ressaltando o desejo de entregar ao torcedor uma equipe que imponha respeito dentro de campo. "Queremos que a equipe seja protagonista e intensa", finalizou.

Com a chegada de Ramón Díaz, o Inter espera iniciar um novo ciclo, apostando na experiência do treinador para recolocar o clube em posição de destaque no futebol brasileiro e sul-americano.