Topo

Esporte

Ramón Díaz promete equipe agressiva e protagonista no Internacional

26/09/2025 12h47

O Internacional tem um novo comandante. O argentino Ramón Díaz já está trabalhando no clube gaúcho e falou sobre os objetivos de sua gestão. O treinador destacou a grandeza do Colorado e reforçou a necessidade de competitividade em todas as competições.

"Estamos no maior time do sul do Brasil e temos a obrigação de competir sempre. Não prometemos nada, mas o torcedor do Inter pode saber que lutaremos jogo a jogo", declarou.

Conhecido pelo estilo ofensivo, Ramón Díaz afirmou que pretende implantar no Internacional um modelo de jogo agressivo, mas sem descuidar da segurança defensiva.

Trabalho em família

Na entrevista, Ramón também destacou a parceria de longa data com seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, que novamente estará ao seu lado nesta trajetória.

"Faz quatorze anos que trabalhamos juntos e nos conhecemos muito bem", comentou, reforçando a confiança no trabalho em conjunto.

Protagonismo e intensidade

O treinador ainda projetou o estilo de atuação que espera do Internacional sob seu comando, ressaltando o desejo de entregar ao torcedor uma equipe que imponha respeito dentro de campo. "Queremos que a equipe seja protagonista e intensa", finalizou.

Com a chegada de Ramón Díaz, o Inter espera iniciar um novo ciclo, apostando na experiência do treinador para recolocar o clube em posição de destaque no futebol brasileiro e sul-americano.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

Torcidas organizadas vão ao CT do Corinthians conversar com o elenco e cobrar melhor desempenho

Conmebol divulga áudios do VAR em lances capitais de São Paulo x LDU

LDU é terror dos brasileiros na Libertadores e agora desafia o Palmeiras

Medo? Wanderlei Silva questiona Popó por impor restrições de peso

Palmeiras x Vasco: veja preços e como comprar ingressos para a partida pelo Brasileirão

Muller detona Luciano após queda do São Paulo: 'É o ídolo que merecem. Perde gol e faz show'

São Paulo abre venda geral de ingressos para duelo contra o Ceará

Torcida do São Paulo picha muro do Morumbis contra diretoria após queda

Após derrota para o Sport, organizadas do Corinthians vão ao CT para conversa com o elenco

Raphinha sofre lesão na coxa direita, fica três semanas parado e desfalca Barcelona e a seleção