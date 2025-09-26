PVC: Protesto após eliminação escancara crise do São Paulo

A eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores para a LDU mostrou problemas graves e estruturais do clube, avalia Paulo Vinícius Coelho no De primeira, do Canal UOL.

Segundo PVC, a insatisfação que a torcida mostrou no Morumbis com o presidente Julio Casares expôs a crise institucional no Tricolor, que vai do tratamento às categorias de base ao espantoso acúmulo de lesões e desfalques em momentos decisivos.

Eu estava transmitindo o jogo no Paramount Plus junto com o Nivaldo Prieto e o Prieto começou a perguntar: o torcedor está protestando? Está protestando sobre o quê? Eu não estava conseguindo ouvir com o fone, aí eu tirei o fone e aí ouvi claramente que era contra o Casares.

Paulo Vinícius Coelho

Tem uma questão de botar o dedo na ferida de algumas coisas que quem tem que botar o dedo na ferida é o Júlio Casares, que é de resolver situações na fisiologia, na preparação física. Tem um problema pontual que é o Marcos Antônio -- teve um erro.

Paulo Vinícius Coelho

Na avaliação de PVC, se corria risco de retroceder da lesão muscular, Marcos Antônio não deveria ter treinado na segunda-feira sob forte chuva após entrar em campo contra o Santos no domingo.

O meio-campista retornava de lesão muscular, sentiu e acabou desfalcando a equipe contra LDU. Além dele, Hernán Crespo não contou com os três centroavantes do elenco nem com a dupla Lucas e Oscar.

O problema do São Paulo é que se você voltar 15 anos no tempo, no Departamento Médico do Palmeiras os jogadores entravam e não saíam nunca mais. E hoje o jogador do Palmeiras entra no Departamento Médico e sai no dia seguinte e o do São Paulo tá lá faz dois meses. Isso se inverteu e é impossível não comparar.

Paulo Vinícius Coelho

Para o colunista, a situação com o Departamento Médico demonstra que o São Paulo deixou de ser referências em boa gestão.

Tem uma coisa que está acontecendo com a instituição, que é uma instituição emblemática de boa administração e que hoje, com qualquer técnico, com qualquer presidente, com qualquer preparador físico, não consegue fazer. Então, não adianta trocar o Crespo.

Paulo Vinícius Coelho

Ainda no calor da eliminação com derrota em casa para LDU, a torcida xingou o presidente. Na manhã de hoje, os muros do Morumbis amanheceram pichados com "fora Casares".

A dificuldade que o Flamengo teve foi de se adaptar ao jogo do Estudiantes. O Estudiantes tem um jogo de ligação direta, ganhar a primeira bola. É verdade que o Guido Castilho ganhou todas as primeiras bolas pelo alto, mas porque o time trabalhou para jogar, para ele subir e ganhar, e o Flamengo não se preparou para esse tipo de jogo, que é um jogo diferente do Racing.

PVC

