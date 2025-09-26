'Pedro teve atuação deplorável contra o Estudiantes', diz Mauro Cezar

Pedro teve uma atuação apática e de fazer vergonha a si mesmo na classificação sofrida do Flamengo contra o Estudiantes na Libertadores, afirmou Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

Para o colunista, faltou raça a Pedro nos duelos mano a mano contra os adversários argentinos. O centroavante foi substituído por Bruno Henrique no início do segundo tempo.

O Pedro teve uma atuação deplorável -- a atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho. Foi uma coisa terrível, molenga, sem ímpeto, perdendo no corpo, um sujeito que é grande, jogador grande. Quando teve chance de finalizar, foi lento na bola, ele estava na pequena área, em condições de marcar. Você tem que ser mais rápido, chegar com mais vontade na bola, não vai chegar para dar o toquinho. Enfim, entender as circunstâncias do jogo.

Mauro Cezar

O colunista ressaltou que Pedro tem perdidos gols nos últimos jogos que tem custado caro ao Flamengo.

Ele que perdeu um gol no domingo na pequena área contra o Vasco, ele que perdeu um gol que colocou o Flamengo nessa situação de não ter uma vantagem mais ampla diante de um adversário aguerrido, com estratégia muito clara e que se superou em campo e venceu o jogo. Então, a atuação foi muito ruim, mas a classificação é indiscutível.

Mauro Cezar

