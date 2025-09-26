Palmeiras x Vasco: veja preços e como comprar ingressos para a partida pelo Brasileirão

O Palmeiras divulgou, na manhã sexta-feira, informações detalhadas sobre a venda de ingressos para a partida contra o Vasco, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na próxima quarta-feira (1º de outubro), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

A pré-venda de ingressos terá início a partir das 12h deste sábado (27) e será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor alviverde.

Os torcedores que desejarem assistir à partida diretamente no Allianz Parque terão que comprar suas entradas exclusivamente por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Não haverá bilheteria física no estádio.

Na pré-venda, os ingressos são exclusivamente destinados aos sócios-torcedores. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Já a comercialização de entradas para o público geral terá início a partir das 10h desta segunda-feira (29). Os bilhetes custarão entre R$ 120,00 (Geral Norte) e R$ 200,00 (Central Oeste), preços cheios.

Antes de encarar o Vasco, o Palmeiras terá pela frente o Bahia. A bola rola neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Verdão vive grande fase na Série A e tem um jogo a menos que o líder Flamengo, dependendo apenas de si para assumir a liderança. O Alviverde ocupa a terceira colocação, com 49 pontos - dois a menos que o Rubro-Negro carioca.

Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Vasco:

Gol Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Gol Sul: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada]



Central Leste: R$180,00 [inteira] e R$90,00 [meia-entrada]



Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada]



Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada]



Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]



Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Bahia (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(25ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)