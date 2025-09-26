Palmeiras volta a vencer o Referência e vai às quartas do Paulista sub-20

O Palmeiras está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. Na tarde desta sexta-feira, o Verdão venceu o Referência por 3 a 0, na Arena Crefisa Barueri, no jogo de volta das oitavas de final. Riquelme Fillipi, Arthur e André Lucas anotaram os gols dos Crias da Academia.

Situação no Paulista sub-20

Com o resultado, o Palmeiras avançou às quartas de final do Paulista sub-20 com um placar agregado de 2 a 0. O Verdão bateu o primeiro jogo contra o Referência por 2 a 0 e, nesta sexta-feira, voltou a vencer por 3 a 0. O Referência, por sua vez, se despediu da competição.

Campanha do Palmeiras : 19 jogos, 16 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

: 19 jogos, 16 vitórias, 1 empate e 2 derrotas 70 gols marcados

11 gols sofridos

Próxima fase

O Palmeiras, agora, aguarda a definição de quem será seu adversário nas quartas de final da competição. A FPF deverá divulgar todos os confrontos em breve.

Riquelme Fillipi

Principais lances do jogo

O Palmeiras abriu o placar aos 10 minutos da primeira etapa. Fábio recebeu bola enfiada na grande área e cruzou rasteiro para o meio. Riquelme Fillipi teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Já aos 23 minutos, o Palmeiras desperdiçou um pênalti. Riquelme Fillipi foi para a bola e cobrou rasteiro no canto esquerdo, mas o goleiro Vinícius defendeu.

Dois minutos depois, o Verdão ampliou a vantagem, dessa vez em bela jogada trabalhada. Guilherme Nogueira enfiou grande bola para Arthur, que se infiltrou dentro da área. O garoto finalizou na saída do goleiro e marcou o segundo dos Crias da Academia.

Nos acréscimos, o Palmeiras fez o terceiro e fechou o placar. Heitor tocou para Halerrandrio, que cruzou para o meio. André, portanto, só completou para o fundo das redes.

Próximo jogo do Palmeiras sub-20

Os jogos de ida da fase quartas de final do Paulista sub-20 estão agendados para o próximo dia 04 de outubro (sábado). Já as partidas de volta devem acontecer no dia 11 de outubro, sábado seguinte.