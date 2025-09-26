Palmeiras volta a vencer o Referência e vai às quartas do Paulista sub-20
O Palmeiras está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. Na tarde desta sexta-feira, o Verdão venceu o Referência por 3 a 0, na Arena Crefisa Barueri, no jogo de volta das oitavas de final. Riquelme Fillipi, Arthur e André Lucas anotaram os gols dos Crias da Academia.
Situação no Paulista sub-20
Com o resultado, o Palmeiras avançou às quartas de final do Paulista sub-20 com um placar agregado de 2 a 0. O Verdão bateu o primeiro jogo contra o Referência por 2 a 0 e, nesta sexta-feira, voltou a vencer por 3 a 0. O Referência, por sua vez, se despediu da competição.
- Campanha do Palmeiras: 19 jogos, 16 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
- 70 gols marcados
- 11 gols sofridos
Próxima fase
O Palmeiras, agora, aguarda a definição de quem será seu adversário nas quartas de final da competição. A FPF deverá divulgar todos os confrontos em breve.
Riquelme Fillipi
Principais lances do jogo
O Palmeiras abriu o placar aos 10 minutos da primeira etapa. Fábio recebeu bola enfiada na grande área e cruzou rasteiro para o meio. Riquelme Fillipi teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
Já aos 23 minutos, o Palmeiras desperdiçou um pênalti. Riquelme Fillipi foi para a bola e cobrou rasteiro no canto esquerdo, mas o goleiro Vinícius defendeu.
Dois minutos depois, o Verdão ampliou a vantagem, dessa vez em bela jogada trabalhada. Guilherme Nogueira enfiou grande bola para Arthur, que se infiltrou dentro da área. O garoto finalizou na saída do goleiro e marcou o segundo dos Crias da Academia.
Nos acréscimos, o Palmeiras fez o terceiro e fechou o placar. Heitor tocou para Halerrandrio, que cruzou para o meio. André, portanto, só completou para o fundo das redes.
Próximo jogo do Palmeiras sub-20
Os jogos de ida da fase quartas de final do Paulista sub-20 estão agendados para o próximo dia 04 de outubro (sábado). Já as partidas de volta devem acontecer no dia 11 de outubro, sábado seguinte.