Topo

Esporte

Palmeiras volta a vencer o Referência e vai às quartas do Paulista sub-20

26/09/2025 17h02

O Palmeiras está classificado às quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. Na tarde desta sexta-feira, o Verdão venceu o Referência por 3 a 0, na Arena Crefisa Barueri, no jogo de volta das oitavas de final. Riquelme Fillipi, Arthur e André Lucas anotaram os gols dos Crias da Academia.

Situação no Paulista sub-20

Com o resultado, o Palmeiras avançou às quartas de final do Paulista sub-20 com um placar agregado de 2 a 0. O Verdão bateu o primeiro jogo contra o Referência por 2 a 0 e, nesta sexta-feira, voltou a vencer por 3 a 0. O Referência, por sua vez, se despediu da competição.

  • Campanha do Palmeiras: 19 jogos, 16 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

  • 70 gols marcados

  • 11 gols sofridos

Próxima fase

O Palmeiras, agora, aguarda a definição de quem será seu adversário nas quartas de final da competição. A FPF deverá divulgar todos os confrontos em breve.

Riquelme Fillipi

Principais lances do jogo

O Palmeiras abriu o placar aos 10 minutos da primeira etapa. Fábio recebeu bola enfiada na grande área e cruzou rasteiro para o meio. Riquelme Fillipi teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Já aos 23 minutos, o Palmeiras desperdiçou um pênalti. Riquelme Fillipi foi para a bola e cobrou rasteiro no canto esquerdo, mas o goleiro Vinícius defendeu.

Dois minutos depois, o Verdão ampliou a vantagem, dessa vez em bela jogada trabalhada. Guilherme Nogueira enfiou grande bola para Arthur, que se infiltrou dentro da área. O garoto finalizou na saída do goleiro e marcou o segundo dos Crias da Academia.

Nos acréscimos, o Palmeiras fez o terceiro e fechou o placar. Heitor tocou para Halerrandrio, que cruzou para o meio. André, portanto, só completou para o fundo das redes.

Próximo jogo do Palmeiras sub-20

Os jogos de ida da fase quartas de final do Paulista sub-20 estão agendados para o próximo dia 04 de outubro (sábado). Já as partidas de volta devem acontecer no dia 11 de outubro, sábado seguinte.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Promessa da ginástica de 19 anos morre após grave acidente em treino

Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Al-Ittihad pelo Campeonato Saudita

Palmeiras volta a vencer o Referência e vai às quartas do Paulista sub-20

Sob olhares de Vojvoda, Santos elimina Corinthians e vai às quartas do Paulista sub-20

Nadadora pernambucana conquista quatro medalhas nos Jogos da Juventude

Rebeca Andrade presenteia treinador com carro de luxo de R$ 220 mil; veja

Neto, goleiro do Botafogo, promete dedicação na recuperação de lesão

Brahimi festeja chance de jogar com Neymar e dá recado à torcida do Santos: 'Gosto do drible'

Corinthians vai a R$ 120 mi em condenações na Fifa em meio a transfer ban; o que pode ocorrer?

Hamilton vende coleção de carros avaliada em R$ 93 milhões e explica motivo

Bola de Ouro: Raphinha não chegou à metade de pontuação de Dembélé