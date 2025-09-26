Arnaldo: Palmeiras pode abrir vantagem antes do confronto contra o Flamengo

O Palmeiras chega ao momento decisivo da temporada com desempenho coletivo em alta e calendário menos complicado que o do Flamengo, avalia Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

Para Arnaldo, a sequência de jogos favorece o time paulista, que pode assumir a liderança do Brasileiro antes do confronto direto no Maracanã, já que tem uma partida a menos.

Esse recorte dos últimos quatro jogos do Palmeiras mostra uma clara ascensão do time do Abel e do Abel como técnico, do Palmeiras no aspecto coletivo e de alguns jogadores no aspecto individual. O Palmeiras chega num estágio que o Flamengo tinha atingido antes. E aí, embora a gente não saiba o que vai acontecer em um mês, a vida do Palmeiras é bem mais simples que a do Flamengo na outra frente, no Brasileiro, até as semifinais da Libertadores.

Arnaldo Ribeiro

Eles também estão duelando no Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro. O Flamengo vai jogar contra o Corinthians já no domingo aqui. Não é fácil jogar contra o Corinthians em São Paulo. Faz o confronto com o Cruzeiro em casa na quinta e visita o Bahia. O Palmeiras não tem vida fácil, mas me parece um pouco mais factível.

Arnaldo Ribeiro

Nessa sequência, é possível -- e acho que o Abel deve estar pensando nisso desde ontem, depois da classificação, no confronto direto entre eles no Maracanã que precede à semifinal da Libertadores -- é bem possível que o Palmeiras abra diferença na liderança do Campeonato Brasileiro. Qual diferença? Não sei. A tabela é muito mais fácil.

Arnaldo Ribeiro

Para o comentarista, o cenário pode deixar o Palmeiras em condição de jogar por um empate no Maracanã, forçando o Flamengo a buscar a vitória para descontar a diferença de pontos.

Aí eu acho que o Palmeiras vai para o confronto direto com uma condição de jogar pelo empate e o Flamengo, em termos de Brasileirão, sendo obrigado a ganhar para descontar a diferença.

Arnaldo Ribeiro

O Flamengo lidera o Brasileirão com 51 pontos em 23 jogos, e o Palmeiras tem 49 em 22. Os dois se enfrentam na 29ª rodada, no dia 19 de outubro, no Maracanã. No Allianz Parque, o Fla venceu por 2 a 0.

Eu acho que são duas análises. Uma é do jogo -- o jogo do Flamengo foi ruim. O time não competiu como tem que competir. A atuação foi abaixo. O time parecia, às vezes, estar jogando o Campeonato Carioca contra um pequeno.Então, a atuação foi muito ruim, mas a classificação é indiscutível, gente

Mauro Cezar Pereira

O Pedro teve uma atuação deplorável -- a atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho. Foi uma coisa terrível, molenga, sem ímpeto, perdendo no corpo, um sujeito que é grande, jogador grande. Quando teve chance de finalizar, foi lento na bola, ele estava na pequena área, em condições de marcar. Você tem que ser mais rápido, chegar com mais vontade na bola, não vai chegar para dar o toquinho. Enfim, entender as circunstâncias do jogo.

Mauro Cezar

A primeira coisa que eu faria, já que o Zico hoje é até funcionário do Flamengo, o Zico faria algumas palestras para os jogadores para abordar isso. Se você pegar, quem não viu o Zico, pega os gols do Zico, alguns no YouTube, repare -- todas as finalizações são tiros fortes e tirando do goleiro. O Zico nunca fazia, a não ser como último recurso, cavadinha, toque de letra, nunca teve gracinha. E não é que ele não soubesse fazer, porque, diante do goleiro, era seriedade 200%. É isso que eles têm que aprender.

Mauro Cezar Pereira

Em relação ao time, depois dessa eliminação do jeito que foi, acho que agora acabou também a lua de mel com Crespo -- ele tem que dar uma resposta que ele vinha dando no Campeonato Brasileiro. E também os jogadores, sobretudo aqueles que ficaram até agora fora de combate.

Arnaldo Ribeiro

