Palmeiras acerta renovação de contrato com Flaco López; veja detalhes

O Palmeiras anunciou nesta tarde a renovação de contrato de Flaco López, o artilheiro isolado da equipe na temporada.

O que aconteceu

Flaco renovou com o Palmeiras até dezembro de 2029. O vínculo anterior era até o fim de 2027, mas o clube aproveitou a grande fase do atleta para estender o acordo.

O argentino de 24 anos é o artilheiro da Copa Libertadores (sete gols), artilheiro isolado do clube no ano (19 gols) e convocado na última data Fifa para defender a seleção de Lionel Messi.

É muito especial para mim esse momento, ver todo o apoio que o Palmeiras dá para mim é um luxo, na verdade. Quando cheguei, no começo, as coisas talvez não aconteceram como todo mundo desejava, mas faz parte da vida, conseguimos mudar, conseguimos melhorar muito do jeito que a gente queria e, hoje, mais um reconhecimento do Palmeiras com a renovação de contrato.

O atacante chegou ao Palmeiras no meio da temporada de 2022 e demorou a emplacar, mas hoje é um dos pilares da equipe. O argentino já tinha terminado a temporada passada como o artilheiro do time com 22 gols, e neste ano caminha para o melhor ano da carreira (já com 19 gols).

Eu cheguei sendo um menino e ano a ano fui crescendo. Eu acho que me tornei uma melhor pessoa e um melhor homem aqui por ficar perto de grandes pessoas. É um time que está cheio de grandes jogadores e de grandes pessoas e acho que isso faz que no dia a dia a gente fique muito melhor em todos os aspectos da vida.

Ontem, em entrevista ao UOL, o jogador disse que a renovação estava bem encaminhada e hoje ele assinou o contrato.

