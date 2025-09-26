Osmar Stabile recebe visita da ministra Marina Silva na sede do Corinthians

Nesta sexta-feira, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, recebeu uma visita ilustre no Parque São Jorge. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, compareceu à sede do clube para discutir pautas ambientais no Timão.

A ministra foi recebida também pelo diretor de relações institucionais do Corinthians, Antonio Goulart. O encontro também contou a presença de Iris Sesso, diretora do futebol feminino.

O que motivou a reunião?

O objetivo da reunião foi apresentar à Marina o projeto de sustentabilidade do clube e sua implementação com uma política ambiental, englobando a Neo Química Arena.

O Corinthians se baseia nos métodos do ESG, sigla em inglês para os termos Environmental, Social and Governance - que, na tradução livre, significa ambiental, social e governança.

Ministra Marina Silva no Parque São Jorge! ? Na tarde desta sexta-feira (26), o Sport Club Corinthians Paulista recebeu em sua sede social, no Parque São Jorge, a visita de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Marina foi recebida pelo presidente... pic.twitter.com/WOeATgog2U ? Corinthians (@Corinthians) September 26, 2025

Stabile valoriza encontro

Presidente do Corinthians, Osmar Stabile valorizou a importância do encontro. "O Corinthians é um time de vanguarda. Sabemos a importância de projetos que envolvam sustentabilidade e o quanto isso pode impactar, principalmente na Neo Química Arena, e servir de modelo, não só para outros clubes, mas também para empresas, além de desempenhar também um papel importante para a sociedade".

A ministra Marina Silva também se manifestou. "Um encontro muito importante, pois sempre que a gente pensa na agenda ESG, a gente associa à empresas. E, obviamente, aqui também é uma empresa, mas que impacta 35 milhões de pessoas. Ter essa capacidade social, a responsabilidade ambiental e o compromisso com uma gestão adequada é importante para que possa gerar mais impacto positivo, tanto para o clube quanto para os torcedores e, consequentemente, para a sociedade".

"Tem também um papel pedagógico muito forte. É pedagógico na relação com o torcedor e na relação com os outros clubes, porque a melhor forma de liderar é pelo exemplo e meio ambiente. Não é algo que se faz só com palavras. É algo que se faz, sobretudo, com atitude. É algo que se faz para todos os brasileiros", finalizou.

