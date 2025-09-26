Olympique de Marselha bate o Strasbourg e assume a liderança do Francês

Nesta sexta-feira, de virada, o Olympique de Marselha venceu o Strasbourg por 2 a 1, no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, pela 6ª rodada do Campeonato Francês, e assumiu a liderança. Aubameyang e Michael Amir Murillo marcaram para garantir o bom resultado. Abdoul Quatara anotou o gol dos mandantes.

Situação da tabela

Com o resultado, o Olympique de Marselha assume a liderança do Campeonato Francês, com 12 pontos conquistados. O Strasbourg, por sua vez, aparece na quinta posição, com a mesma quantidade de pontos, porém com um saldo de gols inferior.

? Resumo do jogo

?STRASBOURG 1 x 2 OLYMPIQUE DE MARSELHA?

? Competição: 6ª rodada do Campeonato Francês



?? Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo



? Data: 26 de setembro de 2025 (sexta-feira)



? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

? Abdoul Quatara, aos 4? do 2°T (Strasbourg)

? Pierre-Emerick Aubameyang, aos 33? do 2°T (Marselha)

Pierre-Emerick Aubameyang, aos 33? do ? Michael Amir Murillo, aos 46? do 2°T (Marselha)

Como foi o jogo

Quem comandou o primeiro tempo do jogo foi o Marselha. Os visitantes não deixaram o adversário chegar com perigo e ainda criaram diversas oportunidades de gol, mas não conseguiram tirar o zero do placar.

Apesar de continuar melhor na partida na volta do intervalo, o Marselha saiu atrás no placar. Aos 4 minutos da etapa complementar, Emanuel Emegha recebeu lançamento longo e acionou Abdoul Quatara na marca do pênalti, que não teve trabalho para marcar o primeiro do jogo e deixar o Strasbourg na frente.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Aubameyang empatou a partida para o Marselha. Após erro na saída de bola do Strasbourg, o atacante recebeu dentro da área e finalizou na trave, mas aproveitou o rebote para fazer o gol. Aos 46 minutos, Michael Amir Murillo virou a partida aproveitando a sobra de bola após cabeceio no travessão.

Próximos jogos

Strasbourg

Slovan Bratislava (1ª rodada da Liga Conferência)

Data e horário: 02/10/2025 (quinta-feira) às 16h

Local: Estádio Tehelné Pole, em Bratislava

Olympique de Marselha