Topo

Esporte

Olympique de Marselha bate o Strasbourg e assume a liderança do Francês

26/09/2025 19h11

Nesta sexta-feira, de virada, o Olympique de Marselha venceu o Strasbourg por 2 a 1, no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, pela 6ª rodada do Campeonato Francês, e assumiu a liderança. Aubameyang e Michael Amir Murillo marcaram para garantir o bom resultado. Abdoul Quatara anotou o gol dos mandantes. 

Situação da tabela

Com o resultado, o Olympique de Marselha assume a liderança do Campeonato Francês, com 12 pontos conquistados. O Strasbourg, por sua vez, aparece na quinta posição, com a mesma quantidade de pontos, porém com um saldo de gols inferior. 

? Resumo do jogo 

?STRASBOURG 1 x 2 OLYMPIQUE DE MARSELHA?

? Competição: 6ª rodada do Campeonato Francês

?? Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo

? Data: 26 de setembro de 2025 (sexta-feira)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

  • ? Abdoul Quatara, aos 4? do 2°T (Strasbourg)

  • ? Pierre-Emerick Aubameyang, aos 33? do 2°T (Marselha)

  • ? Michael Amir Murillo, aos 46? do 2°T (Marselha)

Como foi o jogo 

Quem comandou o primeiro tempo do jogo foi o Marselha. Os visitantes não deixaram o adversário chegar com perigo e ainda criaram diversas oportunidades de gol, mas não conseguiram tirar o zero do placar. 

Apesar de continuar melhor na partida na volta do intervalo, o Marselha saiu atrás no placar. Aos 4 minutos da etapa complementar, Emanuel Emegha recebeu lançamento longo e acionou Abdoul Quatara na marca do pênalti, que não teve trabalho para marcar o primeiro do jogo e deixar o Strasbourg na frente. 

Aos 33 minutos do segundo tempo, Aubameyang empatou a partida para o Marselha. Após erro na saída de bola do Strasbourg, o atacante recebeu dentro da área e finalizou na trave, mas aproveitou o rebote para fazer o gol. Aos 46 minutos, Michael Amir Murillo virou a partida aproveitando a sobra de bola após cabeceio no travessão.

Próximos jogos

Strasbourg

  • Slovan Bratislava (1ª rodada da Liga Conferência)

  • Data e horário: 02/10/2025 (quinta-feira) às 16h

  • Local: Estádio Tehelné Pole, em Bratislava

Olympique de Marselha

  • Olympique de Marselha x Ajax (2ª rodada da Liga dos Campeões)

  • Data e horário: 30/09/2025 (terça-feira) às 16h

  • Local: Vélodrome, em Marselha

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Uefa avalia suspensão de Israel de competições europeias e pode votar medida na próxima semana

Flamengo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Corinthians no Brasileirão

Luis Zubeldía é registrado no BID e pode estrear pelo Fluminense

Leal! Burguesinha impõe condição para lutar com Amanda Ribas: "Só pelo cinturão"

Harry Kane chega ao 100º gol, e Bayern de Munique goleia o Weder Bremen pelo Alemão

Ramón Díaz desembarca no Sul e inicia trabalho prometendo um Internacional 'intenso'

Olympique de Marselha bate o Strasbourg e assume a liderança do Francês

De virada, Benfica supera o Gil Vicente e assume a vice-liderança do Português

Conmebol denuncia Bruno Henrique, do Flamengo, por gestos obscenos

São Paulo bate Oeste e avança às quartas do Paulista sub-20

Cara a cara! Poatan promete tapa na cara de Ankalaev durante encontro em Las Vegas