Vilão e herói: Comentaristas debatem brilho de Rossi em avanço do Flamengo

O goleiro Rossi viveu uma noite de altos e baixos na classificação do Flamengo sobre o Estudiantes, mas terminou como herói, analisaram Rodrigo Mattos, Renan Teixeira e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

O time carioca perdeu por 1 a 0 no tempo normal após falha de Rossi, mas avançou às semifinais da Libertadores graças às defesas do goleiro nos pênaltis, quando ele parou duas cobranças e virou protagonista do duelo.

Renan: Rossi foi o pior e o melhor em campo

Na minha opinião, o pior em campo foi o Rossi e o melhor em campo foi o Rossi. [...] Ele poderia ter sido o grande vilão, né? Mas no final [foi o herói — só o futebol pode proporcionar esse tipo de coisa.

Ele falhou [no gol no tempo normal]. Um goleiro do nível do Rossi, no time que ele joga, na competição que ele está jogando, ele não pode cometer esse tipo de falha, não.

A bola foi exatamente na direção dele, em cima da cabeça dele. [...] Alguns minutos depois, ele se redime e leva o Flamengo à semifinal da Copa Libertadores.

Renan Teixeira

Mattos: Goleiro pegador de pênalti pode ser vantagem na Libertadores

Não foi por acaso que ele pegou dois pênaltis. Ele é pegador de pênalti. Em pênalti ele tem coisa de aproveitamento de 40% de pegar pênalti. é muito importante isso na Libertadores. Se a gente lembrar a final de 2023, o Boca tinha um time mequetrefe e foi até a final graças ao goleiro Romero, que levou o time nas costas em todas as disputas de pênalti.

Então, num jogo que você acaba tendo uma diferença muito pequena em mata-mata, coisa muito no detalhe, ter um goleiro que é pegador de pênalti acaba sendo uma vantagem.

Rodrigo Mattos

Fabíola: Rossi é instável

Eu acho o Rossi muito instável. Às vezes ele faz defesas espetaculares e faz bobagens também que você não acredita. Mas ele é o pegador de pênaltis. Isso é um fato. Mas não é um goleiro como o time. O time me deixa 100% tranquila em relação à qualidade técnica. O Rossi não me deixa 100% tranquila.

Fabiola Andrade

Tem que parar de achar que está passeando no Campeonato Carioca. É isso. Tem que chegar ali e entender. [...] A gente está falando de intensidade, mas também tem que entender a estratégia.

Rodrigo Mattos

O São Paulo ganhar de dois ou três gols de diferença da LDU é uma coisa. Ter a obrigação de ganhar é outra. Aí já passa para o lado mental e ficou muito claro que esse elenco não tinha, não teve a capacidade mental de suportar essa pressão -- e para um time que, ao meu modo de ver, é mais fraco que o São Paulo tecnicamente.

Renan Teixeira

A gente sabe qual que é o 'padrão Filipe Luís' de jogar, de controlar o jogo. E eles tentaram fazer isso, mas com muito mais erros técnicos do que o normal. O Arrascaeta não conseguiu dar andamento na maioria das jogadas. Enfim, mas são leituras de jogo que para esse nível de Libertadores, a pegada que a Libertadores tem que ser muito mais rápido. Esse excelente time do Flamengo, muito melhor que o Estudiantes, ficou muito perto de ser eliminado.

Renan Teixeira

Não não acabou nada. O ano começou. O grande objetivo do São Paulo é estar na Libertadores no ano que vem. Todo ano está na Libertadores e está com grandes possibilidades. Na minha visão tem grande chance de estar em sétimo lugar com 35 pontos.

Fabíola Andrade

O Flamengo tem um pouquinho de vantagem [sobre o Racing, na semifinal], mas vai ter que igualar na força, vai ter que igualar na vontade, vai ter que se doar muito mais, vai ter que botar o pé na dividida de uma forma diferente, senão não vai conseguir passar do Racing. [...] Libertadores não é Champions League.

Renan Teixeira

O Luciano às vezes tem dificuldade de jogar como centroavante de fato. Talvez porque quando ele joga de ponta de lança, atrás do centroavante, ele faz esses gols, mas quando colocou ele pra jogar de centroavante, com o São Paulo tendo perdido o Caleri, depois o André Silva e o Ryan, ele se complicou todo.

Rodrigo Mattos

