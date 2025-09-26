Topo

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

Maracanã receberá um jogo da NFL em 2026 - Alexandre Araújo / UOL
Maracanã receberá um jogo da NFL em 2026 Imagem: Alexandre Araújo / UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 13h48

A NFL anunciou hoje que realizará um jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 2026. Os times envolvidos e a data da partida ainda não foram oficializados.

O que aconteceu

O acordo prevê a realização de ao menos três jogos da temporada regular no Rio de Janeiro nos próximos cinco anos. O primeiro duelo acontecerá já no ano que vem.

Será a primeira vez que o Maracanã receberá partidas de futebol americano. Além do Rio de Janeiro, a NFL levará, em 2026, um jogo para Melbourne, na Austrália.

Estamos ansiosos para trabalhar próximos aos nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, no histórico Maracanã, aprofundando nossos laços com dezenas de milhões de fãs no Brasil e em toda América do Sul. Roger Goodell, comissário da NFL

A parceria em múltiplos anos da NFL com o Rio é o casamento perfeito. Será um evento histórico com jogos da NFL no calendário oficial da cidade. Estou entusiasmado para ver uma partida de futebol americano no Maracanã, o templo mais icônico do futebol mundial. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

A NFL já trouxe dois jogos para o Brasil, ambos realizados na Neo Química Arena, em São Paulo. No início deste mês, a casa do Corinthians foi palco da vitória do Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs.

Ao todo, 56 jogos da história da NFL foram disputados fora do território norte-americano, em cidades como Frankfurt, Londres, Cidade do México, Munique, São Paulo e Toronto.

NFL anuncia jogos no Rio de Janeiro a partir de 2026

