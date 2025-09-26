NFL anuncia jogos no Rio de Janeiro a partir de 2026

É oficial! A NFL anunciou nesta sexta-feira a realização de um jogo de temporada regular no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã, em 2026. Após o sucesso com os dois jogos em São Paulo, na Neo Química Arena, a organização decidiu fechar um acordo para partidas em solo carioca.

No acordo, há a previsão de no mínimo três jogos no estádio nos próximos cinco anos, a partir de 2026. O primeiro deles, como adiantado pela NFL, já será no ano que vem. A liga norte-americana não confirmou se ainda haverá partidas realizadas em São Paulo.

Em 2026, vamos viver o Rio Game! ?? In 2026, we'll live the Rio Game! @NFL | #NFLBrasil pic.twitter.com/L2sfNhAyqp ? NFL Brasil (@NFLBrasil) September 26, 2025

"Casamento Perfeito"

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, celebrou a parceria, que classificou como um "casamento perfeito".

"A parceria de muitos anos da NFL com o Rio é o casamento perfeito. Será um evento histórico com jogos da NFL no calendário oficial da nossa cidade. Estou muito entusiasmado para ver uma partida de futebol americano no Maracanã, o estádio mais icônico do futebol mundial", disse o prefeito.

"Aproveitando o sucesso dos jogos em São Paulo, nós não poderíamos estar mais empolgados em atuar em uma das cidades mais icônicas do mundo, o Rio de Janeiro. Estamos muito ansiosos para trabalhar próximos aos nossos parceiros, no histórico Maracanã, aprofundando nossos laços com dezenas de milhões de fãs no Brasil e em toda América do Sul", afirmou Roger Goodell, comissário da NFL.

Foto: Divulgação / NFL

Sucesso em São Paulo

A NFL já realizou dois jogos no Brasil, ambos em São Paulo, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O primeiro deles, em 2024, foi a primeira partida da liga norte-americana no hemisfério sul do planeta. Naquela ocasião, o Philadelphia Eagles bateu o Green Packers por 34 a 29.

Mais recentemente, no dia 5 de setembro, o Kansas City Chiefs foi derrotado por 27 a 21 pelo Los Angeles Chargers. A partida foi um sucesso, recebendo a presença de 47.627 pessoas na casa do Corinthians.