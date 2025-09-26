Neymar faz 53% das partidas do Santos e só disputou um clássico em 2025

Neymar esteve em pouco mais da metade dos jogos do Santos em 2025. O camisa 10, que reestreou pelo clube paulista em fevereiro, atuou em 21 dos 39 compromissos. Neste momento, o atacante se recupera de lesão na coxa.

O que aconteceu

O camisa 10 foi a campo em 53,8% das partidas do Santos, tem seis gols e três assistências. Ao todo, foram 13 jogos pelo Brasileirão, um pela Copa do Brasil e sete pelo Campeonato Paulista.

Neymar teve três lesões desde o retorno ao Alvinegro e chegou a perder seis jogos seguidos. Entre abril e maio, o atacante esteve fora dos duelos contra São Paulo, Red Bull Bragantino, CRB, Grêmio, Ceará e Corinthians, por Brasileirão e Copa do Brasil.

O jogador, inclusive, ficou de fora em quatro dos cinco clássicos já disputados. Ele só atuou no duelo contra o Corinthians pela primeira fase do Paulistão. O camisa 10 não enfrentou o time de Parque São Jorge na semifinal do Estadual e pelo turno do Brasileirão, e desfalcou o time nos dois duelos contra o São Paulo pelo torneio nacional.

Por outro lado, o atacante vivia sua maior sequência pelo Santos até a lesão. Neymar esteve em nove dos dez últimos compromissos do Alvinegro, sendo ausência apenas contra o Bahia, por suspensão.

Neymar se recupera de uma lesão de grau 2 na coxa direita. O Santos não informou o prazo de recuperação do jogador.

É o terceiro problema muscular de Neymar na temporada, que pode custar nova convocação para a seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul na próxima quarta-feira (1º).

Sem Neymar, o Santos se prepara para encarar o Red Bull Bragantino, domingo, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O Alvinegro briga contra o rebaixamento e neste momento ocupa a 15ª colocação, com 26 pontos.