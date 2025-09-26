Topo

Esporte

Neymar faz 53% das partidas do Santos e só disputou um clássico em 2025

Neymar só disputou um clássico desde a volta ao Santos - Ettore Chiereguini/AGIF
Neymar só disputou um clássico desde a volta ao Santos Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 10h48

Neymar esteve em pouco mais da metade dos jogos do Santos em 2025. O camisa 10, que reestreou pelo clube paulista em fevereiro, atuou em 21 dos 39 compromissos. Neste momento, o atacante se recupera de lesão na coxa.

O que aconteceu

O camisa 10 foi a campo em 53,8% das partidas do Santos, tem seis gols e três assistências. Ao todo, foram 13 jogos pelo Brasileirão, um pela Copa do Brasil e sete pelo Campeonato Paulista.

Relacionadas

Lesões de Neymar têm protocolo diferente no Santos; Musetti explica

Neymar nega acusação de alcoolismo e promete processar jornalista

E o Robinho Jr? Vojvoda prega cautela e promessa joga menos no Santos

Neymar teve três lesões desde o retorno ao Alvinegro e chegou a perder seis jogos seguidos. Entre abril e maio, o atacante esteve fora dos duelos contra São Paulo, Red Bull Bragantino, CRB, Grêmio, Ceará e Corinthians, por Brasileirão e Copa do Brasil.

O jogador, inclusive, ficou de fora em quatro dos cinco clássicos já disputados. Ele só atuou no duelo contra o Corinthians pela primeira fase do Paulistão. O camisa 10 não enfrentou o time de Parque São Jorge na semifinal do Estadual e pelo turno do Brasileirão, e desfalcou o time nos dois duelos contra o São Paulo pelo torneio nacional.

Por outro lado, o atacante vivia sua maior sequência pelo Santos até a lesão. Neymar esteve em nove dos dez últimos compromissos do Alvinegro, sendo ausência apenas contra o Bahia, por suspensão.

Neymar se recupera de uma lesão de grau 2 na coxa direita. O Santos não informou o prazo de recuperação do jogador.

É o terceiro problema muscular de Neymar na temporada, que pode custar nova convocação para a seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul na próxima quarta-feira (1º).

Sem Neymar, o Santos se prepara para encarar o Red Bull Bragantino, domingo, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O Alvinegro briga contra o rebaixamento e neste momento ocupa a 15ª colocação, com 26 pontos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Liverpool paga contrato de R$100 mi de Diogo Jota à família, revela Slot

CBF anuncia realização de amistoso da seleção brasileira feminina contra a Itália em outubro

Tricampeão, Marílson dos Santos celebra 100 anos da São Silvestre: "Maior prova do Brasil"

Trump ameaça excluir sedes 'de extrema esquerda' da Copa do Mundo de 2026

Filipe Luís tira lições de perrengues do Flamengo contra argentinos

São Paulo perde 'mística do Morumbi' em mata-mata da Libertadores com só uma vitória desde 2019

Luis Zubeldía desembarca no Rio para assumir o Fluminense

Confiança ou cavada? Ilia Topuria propõe aposta ousada sobre o UFC na Casa Branca

Wanderlei Silva surge 20 kg mais pesado que Popó em pesagem antes de luta

Ruben Amorim confirma ausência de atacante importante por motivos familiares

Seleção feminina confirma amistoso com a Itália; veja detalhes