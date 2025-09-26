Neymar nega acusação de alcoolismo e promete processar jornalista

Neymar rebateu, através de nota divulgada ontem pela NR Sports, empresa responsável pela gestão de imagem do jogador, a fala do jornalista Rodolfo Gomes sobre possíveis excessos do camisa 10.

O que aconteceu

Neymar alegou que as afirmações do jornalista são "levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas". A NR Sports emitiu uma nota oficial em seu perfil oficial no Instagram.

O atacante do Santos informou que "todas as providências judiciais de ordem criminal e civil estão sendo adotadas". O comunicado ainda acusa o jornalista de propagar fake news.

Esclarecemos, ainda, que não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de "apuração" para disseminar informações falsas, caluniosas e sem qualquer fundamento. Trecho da nota da NR Sports

Rodolfo Gomes afirmou que Neymar estaria viciado em álcool, drogas e jogos e não jogará mais este ano. "Ele [Neymar] é viciado em whisky com energético, fuma narguilé, dorme às 4h/5h, por isso os treinos começam 10h/11h", disse o jornalista em seu canal no YouTube.

Neymar se recupera de uma lesão na coxa direita e já desfalcou o time no clássico contra o São Paulo. O Santos não informou o prazo de recuperação do jogador.

É o terceiro problema muscular de Neymar na temporada, que pode custar nova convocação para a seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul na próxima quarta-feira (1º).

O camisa 10 tem 21 jogos e seis gols pelo Santos na temporada. O Alvinegro briga contra o rebaixamento e neste momento ocupa a 15ª colocação, com 26 pontos.

Veja a nota da NR Sports na íntegra

Considerando as afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas divulgadas pelo Sr. Rodolfo Gomes em redes sociais e em seu blog pessoal, a respeito do atleta Neymar Jr., informamos que todas as providências judiciais de ordem criminal e civil estão sendo adotadas para a devida responsabilização dos envolvidos.

Esclarecemos, ainda, que não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de "apuração" para disseminar informações falsas, caluniosas e sem qualquer fundamento.

Destacamos que a propagação de fake news não apenas causa danos diretos à honra, imagem e reputação do atleta, mas também contribui para a desinformação da sociedade, fomentando a difusão de conteúdos inverídicos que afetam a credibilidade do jornalismo sério e responsável. Tais práticas, além de antiéticas, configuram condutas ilícitas que não serão toleradas.