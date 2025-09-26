Topo

Esporte

Neto, goleiro do Botafogo, promete dedicação na recuperação de lesão

26/09/2025 16h21

O Botafogo terá um desfalque importante até o fim de 2025. O goleiro Neto sofreu uma ruptura total no músculo reto femoral da coxa direita durante a derrota para o São Paulo e precisou passar por cirurgia. A previsão é de que a recuperação leve mais de quatro meses, o que o tira de ação até o término da temporada. O jogador sabe que sofreu um duro golpe.

Neto: mensagem ao torcedor do Botafogo

O próprio jogador se pronunciou nas redes sociais. Neto agradeceu as manifestações de apoio e reforçando o compromisso com sua recuperação no Botafogo.

"Nem sempre as coisas acontecem como queremos e idealizamos. Mas encaro os desafios que se apresentam com a mesma dedicação e profissionalismo que trago em toda minha carreira. Agradeço todas as mensagens nestes últimos dias e todo o apoio do Clube neste início de recuperação", escreveu.

Sucessor de John

Contratado em agosto para ser o sucessor de John, Neto vinha assumindo protagonismo no gol do Botafogo. No entanto, a grave lesão interrompe sua sequência em campo e deixa o setor defensivo do clube com uma baixa considerável para a reta final do calendário.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Palmeiras volta a vencer o Referência e vai às quartas do Paulista sub-20

Sob olhares de Vojvoda, Santos elimina Corinthians e vai às quartas do Paulista sub-20

Nadadora pernambucana conquista quatro medalhas nos Jogos da Juventude

Rebeca Andrade presenteia treinador com carro de luxo de R$ 220 mil; veja

Neto, goleiro do Botafogo, promete dedicação na recuperação de lesão

Brahimi festeja chance de jogar com Neymar e dá recado à torcida do Santos: 'Gosto do drible'

Corinthians vai a R$ 120 mi em condenações na Fifa em meio a transfer ban; o que pode ocorrer?

Hamilton vende coleção de carros avaliada em R$ 93 milhões e explica motivo

Bola de Ouro: Raphinha não chegou à metade de pontuação de Dembélé

Grêmio anuncia renovação de contrato com Kannemann até o final de 2027

Corinthians treina e deve ter desfalque de Memphis contra o Flamengo