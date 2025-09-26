Neto, goleiro do Botafogo, promete dedicação na recuperação de lesão

O Botafogo terá um desfalque importante até o fim de 2025. O goleiro Neto sofreu uma ruptura total no músculo reto femoral da coxa direita durante a derrota para o São Paulo e precisou passar por cirurgia. A previsão é de que a recuperação leve mais de quatro meses, o que o tira de ação até o término da temporada. O jogador sabe que sofreu um duro golpe.

Neto: mensagem ao torcedor do Botafogo

O próprio jogador se pronunciou nas redes sociais. Neto agradeceu as manifestações de apoio e reforçando o compromisso com sua recuperação no Botafogo.

"Nem sempre as coisas acontecem como queremos e idealizamos. Mas encaro os desafios que se apresentam com a mesma dedicação e profissionalismo que trago em toda minha carreira. Agradeço todas as mensagens nestes últimos dias e todo o apoio do Clube neste início de recuperação", escreveu.

Sucessor de John

Contratado em agosto para ser o sucessor de John, Neto vinha assumindo protagonismo no gol do Botafogo. No entanto, a grave lesão interrompe sua sequência em campo e deixa o setor defensivo do clube com uma baixa considerável para a reta final do calendário.