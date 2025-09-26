Topo

Esporte

Nadadora pernambucana conquista quatro medalhas nos Jogos da Juventude

Carolina Oliveira, promessa pernambucana na natação - Divulgação/COB
Carolina Oliveira, promessa pernambucana na natação Imagem: Divulgação/COB
do UOL

Colaboração para o UOL

26/09/2025 16h42

Carolina Oliveira conquistou quatro medalhas nos Jogos da Juventude 2025, disputados em Brasília. A pernambucana de 16 anos é filha de atleta, mas não das piscinas, e, sim, das quadras de basquete.

O que aconteceu

Carolina começou na natação aos 2 anos de idade e nunca mais parou. Na sua primeira participação nos Jogos da Juventude, ela conquistou quatro medalhas, sendo três de ouro (200 m livre, 400 m livre e 800 m livre) e uma de bronze (4 x 100 m livre misto).

Relacionadas

Nadadora de São Paulo conquista sete medalhas nos Jogos da Juventude

Jogos da Juventude: goleira do Brasil surpreende dupla com ligação de vídeo

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

O pai, jogador de basquete, sempre incentivou os três filhos a praticarem esportes, mas apenas o filho homem seguiu com a bola laranja, mas com um pé no futebol também. Enquanto Carol foi para a água, sua irmã mais nova escolheu o vôlei. A mãe pratica musculação, completando uma família de esportistas.

Carolina Oliveira foi um dos destaques da competição, destinada a jovens de até 17 anos, e já vem sendo observada pelas seleções de base da natação brasileira.

Eu tinha muitas dúvidas, mas agora sei que seguir na natação profissional é o que realmente eu quero. Disputar as Olimpíadas e buscar o melhor resultado que eu possa ter são os meus sonhos na natação.
Carolina Oliveira, promessa da natação brasileira

Além dos exemplos dentro de casa, Carol tem duas referências na natação, que também são de Pernambuco: Joanna Maranhão e Etiene Medeiros.

Elas são os principais nomes da natação brasileira feminina e ainda são de Pernambuco. São inspirações supremas. Elas ainda fazem questão de mostrar que representam o meu estado, a minha região, o Nordeste. Muitas vezes, os nordestinos são subestimados e é fantástica essa visibilidade positiva que a Joanna e a Etiene sempre dão de mostrar que chegaram lá, ressaltando o orgulho de serem nordestinas e mostrando que não são menores do que ninguém por causa disso.
Carolina Oliveira

Pernambuco foi o 10º colocado, entre as 27 unidades federativas brasileiras, na competição deste ano. As quatro medalhas de Carol ajudaram o estado a fechar os Jogos com 29, 5 de ouro, 9 de prata e 15 de bronze.

São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná foram os estados mais bem colocados nos Jogos da Juventude 2025.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Sob olhares de Vojvoda, Santos elimina Corinthians e vai às quartas do Paulista sub-20

Nadadora pernambucana conquista quatro medalhas nos Jogos da Juventude

Rebeca Andrade presenteia treinador com carro de luxo de R$ 220 mil; veja

Neto, goleiro do Botafogo, promete dedicação na recuperação de lesão

Brahimi festeja chance de jogar com Neymar e dá recado à torcida do Santos: 'Gosto do drible'

Corinthians vai a R$ 120 mi em condenações na Fifa em meio a transfer ban; o que pode ocorrer?

Hamilton vende coleção de carros avaliada em R$ 93 milhões e explica motivo

Bola de Ouro: Raphinha não chegou à metade de pontuação de Dembélé

Grêmio anuncia renovação de contrato com Kannemann até o final de 2027

Corinthians treina e deve ter desfalque de Memphis contra o Flamengo

Kannemann renova até 2027 e completará 11 anos no Grêmio: 'Sigo motivado a dar o meu melhor'