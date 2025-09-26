Nadadora pernambucana conquista quatro medalhas nos Jogos da Juventude

Carolina Oliveira conquistou quatro medalhas nos Jogos da Juventude 2025, disputados em Brasília. A pernambucana de 16 anos é filha de atleta, mas não das piscinas, e, sim, das quadras de basquete.

O que aconteceu

Carolina começou na natação aos 2 anos de idade e nunca mais parou. Na sua primeira participação nos Jogos da Juventude, ela conquistou quatro medalhas, sendo três de ouro (200 m livre, 400 m livre e 800 m livre) e uma de bronze (4 x 100 m livre misto).

O pai, jogador de basquete, sempre incentivou os três filhos a praticarem esportes, mas apenas o filho homem seguiu com a bola laranja, mas com um pé no futebol também. Enquanto Carol foi para a água, sua irmã mais nova escolheu o vôlei. A mãe pratica musculação, completando uma família de esportistas.

Carolina Oliveira foi um dos destaques da competição, destinada a jovens de até 17 anos, e já vem sendo observada pelas seleções de base da natação brasileira.

Eu tinha muitas dúvidas, mas agora sei que seguir na natação profissional é o que realmente eu quero. Disputar as Olimpíadas e buscar o melhor resultado que eu possa ter são os meus sonhos na natação.

Carolina Oliveira, promessa da natação brasileira

Além dos exemplos dentro de casa, Carol tem duas referências na natação, que também são de Pernambuco: Joanna Maranhão e Etiene Medeiros.

Elas são os principais nomes da natação brasileira feminina e ainda são de Pernambuco. São inspirações supremas. Elas ainda fazem questão de mostrar que representam o meu estado, a minha região, o Nordeste. Muitas vezes, os nordestinos são subestimados e é fantástica essa visibilidade positiva que a Joanna e a Etiene sempre dão de mostrar que chegaram lá, ressaltando o orgulho de serem nordestinas e mostrando que não são menores do que ninguém por causa disso.

Carolina Oliveira

Pernambuco foi o 10º colocado, entre as 27 unidades federativas brasileiras, na competição deste ano. As quatro medalhas de Carol ajudaram o estado a fechar os Jogos com 29, 5 de ouro, 9 de prata e 15 de bronze.

São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná foram os estados mais bem colocados nos Jogos da Juventude 2025.