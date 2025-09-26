Medo? Wanderlei Silva questiona Popó por impor restrições de peso

Confirmado como um dos protagonistas do 'Spaten Fight Night 2', Wanderlei Silva não deixou sem resposta as condições impostas por Acelino 'Popó' Freitas para o duelo entre as lendas, marcado para o dia 27 de setembro, em São Paulo. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o ex-campeão do Pride questionou os limites de peso estabelecidos pelo baiano e afirmou que enxerga a exigência como sinal de insegurança do adversário.

Segundo o acordo firmado, o veterano do MMA precisaria se pesar duas vezes: uma na véspera do confronto, com limite de 95 kg, e outra no dia da luta, sem poder ultrapassar os 98 kg. Para o curitibano, a condição imposta contraria o discurso recente do pugilista, que afirmou estar disposto a enfrentar oponentes de qualquer tamanho. Na pesagem, o ex-atleta de MMA bateu 20 kg a mais que o rival.

"Enxergo como medo. Ele vem e fala na coletiva que luta contra qualquer peso. Pesei hoje 93,5 kg (93,8 kg oficialmente) e amanhã vou ter que me pesar de novo. Isso mostra que o tetracampeão não está tão confiante assim. E ele tem muita razão de estar preocupado comigo porque eu estou vindo para nocautear", declarou.

Quebrar a banca?

Além da questão envolvendo a balança, o 'Cachorro Louco' também comentou sobre o favoritismo de Popó nas casas de apostas. O duelo marcará sua estreia oficial no boxe profissional, enquanto o rival acumula quatro títulos mundiais em duas divisões, além de recentes vitórias em lutas de exibição. Apesar do retrospecto amplamente favorável ao baiano, Wanderlei garantiu que já esteve em situações semelhantes ao longo da carreira.

"Isso já aconteceu comigo em outras ocasiões. Quando lutei contra o (Kazushi) Sakuraba pela primeira vez, eu cheguei no Japão e o pessoal falando: 'Olha, você não tem a menor chance'. Quanto a isso, eu tenho a meu favor a minha agressividade, a minha potência e a minha força, e é isso que eu vou levar para dentro do Spaten Fight Night 2, e vou fazer a melhor luta do evento", completou.

Spaten Fight Night 2

Além do aguardado embate entre Wanderlei Silva e Popó, que lidera o card, o Spaten Fight Night 2 contará com mais três confrontos de destaque. Beatriz Ferreira fará sua primeira defesa de título mundial em solo brasileiro, enfrentando a uruguaia Maira Moneo pelo cinturão peso-leve (61 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Outro duelo de alto nível acontece entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão, que disputam o título brasileiro na categoria dos médios (74 kg). Já no MMA, Thiago Manchinha - campeão do Shooto Brasil - mede forças com Wanderson Barcellos, atual detentor do cinturão da organização MAC (Martial Arts Championship).

