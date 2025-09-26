Manchester City x Burnley: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês
O Manchester City encara o Burnley, neste sábado, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.
Onde assistir Manchester City x Burnley ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do XSports e Disney +.
Posições na tabela
Manchester City - 7 pontos em 5 jogos - 9º lugar
Burnley - 4 pontos em 5 jogos - 16º lugar
Prováveis escalações
Provável escalação do Manchester City
Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol e O'Reilly; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Foden, Doku e Haaland
Técnico: Pep Guardiola
Provável escalação do Burnley
Dubravka; Walker, Laurent, Ekdal, Esteve e Hartman; Tchaouna, Cullen e Ugochukwu; Anthony e Foster
Técnico: Scot Parker
Arbitragem
Robert Jones será o árbitro do confronto