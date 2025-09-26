Manchester City x Burnley: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Topo

O Manchester City encara o Burnley, neste sábado, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.

Onde assistir Manchester City x Burnley ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do XSports e Disney +.

Posições na tabela

Manchester City - 7 pontos em 5 jogos - 9º lugar

Burnley - 4 pontos em 5 jogos - 16º lugar

Prováveis escalações 

Provável escalação do Manchester City

Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol e O'Reilly; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Foden, Doku e Haaland

Técnico: Pep Guardiola

Provável escalação do Burnley

Dubravka; Walker, Laurent, Ekdal, Esteve e Hartman; Tchaouna, Cullen e Ugochukwu; Anthony e Foster

Técnico: Scot Parker

Arbitragem

Robert Jones será o árbitro do confronto

