Luis Zubeldía é registrado no BID e pode estrear pelo Fluminense

Luis Zubeldía, novo técnico do Fluminense, foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira. Assim, o novo comandante do Tricolor já está apto a estrear pelo clube.

Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta, Zubeldía desembarcou no Rio de Janeiro. O argentino se tornou o primeiro técnico estrangeiro do clube carioca em quase 30 anos. Em 1997, o uruguaio Hugo León comandou o Tricolor das Laranjeiras.

Com vínculo firmado até o fim de 2026, o Fluminense anunciou a contratação de Luis Zubeldía na última quinta-feira. O ex-técnico do São Paulo chegou para substituir Renato Gaúcho, que pediu demissão após a eliminação do time na Sul-Americana, contra o Lanús, na última terça.

Próximo confronto do Fluminense

O Fluminense enfrenta neste domingo o Botafogo pelo Brasileirão. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no Maracanã.