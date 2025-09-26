Topo

Esporte

Luis Zubeldía desembarca no Rio para assumir o Fluminense

26/09/2025 11h54

O Fluminense tem um novo comandante. O argentino Luis Zubeldía desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira e já concedeu suas primeiras palavras como treinador tricolor. Ele acertou contrato até o fim de 2026 e comandará o primeiro treino da equipe ainda nesta tarde.

Primeiras palavras de Zubeldía

Animado com o novo desafio, o técnico agradeceu à diretoria pela confiança.

"Em primeiro lugar, estou muito feliz (com o acerto). Agradeço ao presidente e a toda a direção. Estamos aqui para cumprir os objetivos da equipe na temporada", afirmou Zubeldía.

Comissão técnica

Ao lado de Zubeldía chegam os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas, que farão parte da nova comissão técnica do Tricolor.

Além disso, ele vai reencontrar um velho conhecido: Germán (Cano), seu ex-comandado na época de Lanús. "Isso é o lindo do futebol, voltar a encontrar com gente muito boa", disse o argentino, que chegou a trabalhar com o artilheiro na base da equipe argentina.

Histórico no futebol brasileiro

Essa será a segunda experiência de Luis Zubeldía no futebol brasileiro. Em sua primeira passagem, comandou o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Agora, assume o Fluminense com a missão de reorganizar a equipe e conduzi-la a bons resultados na temporada.

