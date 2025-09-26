Liverpool paga contrato de R$ 100 mi de Diogo Jota à família, revela Slot

O Liverpool pagou todo o restante do contrato de Diogo Jota à família do jogador, falecido em acidente de carro em julho, junto com o irmão, André Silva. A informação foi revelada pelo treinador dos Reds, Arne Slot.

O que aconteceu

O clube realizou todo o pagamento do restante do contrato de Jota, que ainda teria mais dois anos de vínculo, com um salário de 140 mil libras esterlinas - R$1 milhão - por semana, cerca de R$ 4 milhões por mês.

De acordo com o tabloide inglês 'Daily Mail', o montante destinado à família do jogador é de 14 milhões de libras esterlinas - cerca de R$ 100 milhões.

Jota havia se casado com Rute Cardoso apenas 11 dias antes do acidente que tirou sua vida, em Zamora, na Espanha. O jogador também deixou três filhos.

Infelizmente, tivemos que trazer um jogador a mais do que o planejado. É por isso que nossos gastos foram maiores do que o planejado.

Arne Slot, treinador do Liverpool, em entrevista à TNT Sports britânica.

Slot exaltou os torcedores e elogiou a atitude dos mandatários do Liverpool, reforçando que não é comum no futebol:

Eu disse o quão orgulhoso eu me sentia sobre como os fãs reagiram, mas os proprietários. Os proprietários são geralmente criticados, assim como os treinadores, mas a maneira como eles lidaram com essa situação, pagando à esposa e aos filhos dele todo o dinheiro do contrato, é louvável.

Arne Slot, sobre o pagamento do contrato à família de Diogo Jota.

O treinador falou ainda sobre o luto da cidade e o carinho dos torcedores do Liverpool após a morte de Diogo: