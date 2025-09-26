Topo

Esporte

Liverpool paga contrato de R$ 100 mi de Diogo Jota à família, revela Slot

Diogo Jota atuava com o número 20 no Liverpool - Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images
Diogo Jota atuava com o número 20 no Liverpool Imagem: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

26/09/2025 12h28

O Liverpool pagou todo o restante do contrato de Diogo Jota à família do jogador, falecido em acidente de carro em julho, junto com o irmão, André Silva. A informação foi revelada pelo treinador dos Reds, Arne Slot.

O que aconteceu

O clube realizou todo o pagamento do restante do contrato de Jota, que ainda teria mais dois anos de vínculo, com um salário de 140 mil libras esterlinas - R$1 milhão - por semana, cerca de R$ 4 milhões por mês.

Relacionadas

Trump ameaça excluir sedes 'de extrema esquerda' da Copa do Mundo de 2026

Ícone do Barcelona, Sergio Busquets anuncia aposentadoria aos 37 anos

Racing domina, vence Vélez de novo e pode pegar Fla na semi da Libertadores

De acordo com o tabloide inglês 'Daily Mail', o montante destinado à família do jogador é de 14 milhões de libras esterlinas - cerca de R$ 100 milhões.

Jota havia se casado com Rute Cardoso apenas 11 dias antes do acidente que tirou sua vida, em Zamora, na Espanha. O jogador também deixou três filhos.

Infelizmente, tivemos que trazer um jogador a mais do que o planejado. É por isso que nossos gastos foram maiores do que o planejado.
Arne Slot, treinador do Liverpool, em entrevista à TNT Sports britânica.

Slot exaltou os torcedores e elogiou a atitude dos mandatários do Liverpool, reforçando que não é comum no futebol:

Eu disse o quão orgulhoso eu me sentia sobre como os fãs reagiram, mas os proprietários. Os proprietários são geralmente criticados, assim como os treinadores, mas a maneira como eles lidaram com essa situação, pagando à esposa e aos filhos dele todo o dinheiro do contrato, é louvável.
Arne Slot, sobre o pagamento do contrato à família de Diogo Jota.

O treinador falou ainda sobre o luto da cidade e o carinho dos torcedores do Liverpool após a morte de Diogo:

É inacreditável o que nossos torcedores fizeram. E nossos jogadores também, a maneira como se comportaram durante e após o funeral. E aí temos que treinar de novo.
Arne Slot.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Torcidas organizadas vão ao CT do Corinthians conversar com o elenco e cobrar melhor desempenho

Conmebol divulga áudios do VAR em lances capitais de São Paulo x LDU

LDU é terror dos brasileiros na Libertadores e agora desafia o Palmeiras

Medo? Wanderlei Silva questiona Popó por impor restrições de peso

Palmeiras x Vasco: veja preços e como comprar ingressos para a partida pelo Brasileirão

Muller detona Luciano após queda do São Paulo: 'É o ídolo que merecem. Perde gol e faz show'

São Paulo abre venda geral de ingressos para duelo contra o Ceará

Torcida do São Paulo picha muro do Morumbis contra diretoria após queda

Após derrota para o Sport, organizadas do Corinthians vão ao CT para conversa com o elenco

Raphinha sofre lesão na coxa direita, fica três semanas parado e desfalca Barcelona e a seleção

Ramón Díaz promete equipe agressiva e protagonista no Internacional