Liverpool altera lista de inscritos da Liga dos Campeões

Apesar de a fase de liga da Champions já ter começado, o Liverpool realizou uma alteração na lista de jogadores inscritos na competição. O técnico Arne Slot confirmou a lesão do zagueiro Giovanni Leone, de 18 anos. O atacante Federico Chiesa, conterrâneo do defensor, foi inscrito em seu lugar.

A mudança não afeta as principais peças do elenco de Arne Slot, que continua contando com seus titulares. Em vez de apostar em uma promessa, como era o plano inicial do clube, a equipe passa a ter mais uma opção no setor ofensivo. Nesta temporada, Chiesa disputou cinco partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Arne Slot has confirmed we will seek to add Federico Chiesa to our Champions League squad for the current league phase ? ? Liverpool FC (@LFC) September 26, 2025

Elenco do Liverpool na Liga dos Campeões

Com apenas uma mudança, a base inscrita do Liverpool na Champions se manteve a mesma.

? Goleiros

Alisson Becker

Giorgi Mamardashvili

Freddie Woodman

?? Defensores

Joe Gomez

Wataru Endo

Virgil van Dijk

Ibrahima Konaté

Milos Kerkez

Conor Bradley

Andy Robertson

Jeremie Frimpong

? Meio-campistas

Florian Wirtz

Dominik Szoboszlai

Alexis Mac Allister

Curtis Jones

Ryan Gravenberch

Trey Nyoni

? Atacantes

Alexander Isak

Mohamed Salah

Cody Gakpo

Hugo Ekitiké

Rio Ngumoha

Jayden Danns

Federico Chiesa

Jogos na fase de liga do Liverpool

Após estrear com vitória diante do Atlético de Madrid, o Liverpool se prepara para as próximas sete partidas da Liga dos Campeões.

Galatasaray x Liverpool (segunda rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 30/09 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)



?? Local: em Istambul, na Turquia ? Rams Park

Eintracht Frankfurt x Liverpool (terceira rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 22/10 (quarta-feira), às 16h00 (de Brasília)



?? Local: em Frankfurt, na Alemanha ? Deutsche Bank Park

Liverpool x Real Madrid (quarta rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 04/11 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)



?? Local: em Liverpool, na Inglaterra ? Anfield

Liverpool x PSV Eindhoven (quinta rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 26/11 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)



?? Local: em Liverpool, na Inglaterra ? Anfield

Inter de Milão x Liverpool (sexta rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 09/12 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)



?? Local: em Milão, na Itália ? Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)

Olympique de Marseille x Liverpool (sétima rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 21/01/2026 (quarta-feira), às 17h00 (de Brasília)



?? Local: em Marselha, na França ? Stade Vélodrome

Liverpool x Qaraba? (oitava rodada da Liga dos Campeões)



? Data e horário: 28/01/2026 (quarta-feira), às 17h00 (de Brasília)



?? Local: em Liverpool, na Inglaterra ? Anfield.