Topo

Esporte

Liverpool altera lista de inscritos da Liga dos Campeões

26/09/2025 09h30

Apesar de a fase de liga da Champions já ter começado, o Liverpool realizou uma alteração na lista de jogadores inscritos na competição. O técnico Arne Slot confirmou a lesão do zagueiro Giovanni Leone, de 18 anos. O atacante Federico Chiesa, conterrâneo do defensor, foi inscrito em seu lugar.

A mudança não afeta as principais peças do elenco de Arne Slot, que continua contando com seus titulares. Em vez de apostar em uma promessa, como era o plano inicial do clube, a equipe passa a ter mais uma opção no setor ofensivo. Nesta temporada, Chiesa disputou cinco partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Elenco do Liverpool na Liga dos Campeões

Com apenas uma mudança, a base inscrita do Liverpool na Champions se manteve a mesma.

? Goleiros

  • Alisson Becker

  • Giorgi Mamardashvili

  • Freddie Woodman

?? Defensores

  • Joe Gomez

  • Wataru Endo

  • Virgil van Dijk

  • Ibrahima Konaté

  • Milos Kerkez

  • Conor Bradley

  • Andy Robertson

  • Jeremie Frimpong

? Meio-campistas

  • Florian Wirtz

  • Dominik Szoboszlai

  • Alexis Mac Allister

  • Curtis Jones

  • Ryan Gravenberch

  • Trey Nyoni

? Atacantes

  • Alexander Isak

  • Mohamed Salah

  • Cody Gakpo

  • Hugo Ekitiké

  • Rio Ngumoha

  • Jayden Danns

  • Federico Chiesa

Jogos na fase de liga do Liverpool

Após estrear com vitória diante do Atlético de Madrid, o Liverpool se prepara para as próximas sete partidas da Liga dos Campeões.

Galatasaray x Liverpool (segunda rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 30/09 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)

?? Local: em Istambul, na Turquia ? Rams Park

Eintracht Frankfurt x Liverpool (terceira rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 22/10 (quarta-feira), às 16h00 (de Brasília)

?? Local: em Frankfurt, na Alemanha ? Deutsche Bank Park

Liverpool x Real Madrid (quarta rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 04/11 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)

?? Local: em Liverpool, na Inglaterra ? Anfield

Liverpool x PSV Eindhoven (quinta rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 26/11 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)

?? Local: em Liverpool, na Inglaterra ? Anfield

Inter de Milão x Liverpool (sexta rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 09/12 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)

?? Local: em Milão, na Itália ? Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)

Olympique de Marseille x Liverpool (sétima rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 21/01/2026 (quarta-feira), às 17h00 (de Brasília)

?? Local: em Marselha, na França ? Stade Vélodrome

Liverpool x Qaraba? (oitava rodada da Liga dos Campeões)

? Data e horário: 28/01/2026 (quarta-feira), às 17h00 (de Brasília)

?? Local: em Liverpool, na Inglaterra ? Anfield.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Eliminado, São Paulo termina Libertadores com apenas 40% de aproveitamento no Morumbis

Ícone do Barcelona, Sergio Busquets anuncia aposentadoria aos 37 anos

Liverpool altera lista de inscritos da Liga dos Campeões

Neymar nega acusação de alcoolismo e promete processar jornalista

Ex-meio-campista do Barcelona Busquets se aposentará no final da temporada da MLS

Duelo de lanternas do Brasileirão: Fortaleza defende invencibilidade contra o Sport

Busquets, ícone do Barcelona e campeão do mundo com a Espanha, anuncia aposentadoria

Chelsea confirma lesão na virilha do meia Cole Palmer

Após eliminação, muros do Morumbis são pichados com mensagens contra Casares e Belmonte

Filipe Luís revela promessa de Rossi após falha no tempo normal: 'Vou classificar o Flamengo'

Eduardo Domínguez destaca esforço do Estudiantes contra o Flamengo