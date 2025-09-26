Liverpool altera lista de inscritos da Liga dos Campeões
Apesar de a fase de liga da Champions já ter começado, o Liverpool realizou uma alteração na lista de jogadores inscritos na competição. O técnico Arne Slot confirmou a lesão do zagueiro Giovanni Leone, de 18 anos. O atacante Federico Chiesa, conterrâneo do defensor, foi inscrito em seu lugar.
A mudança não afeta as principais peças do elenco de Arne Slot, que continua contando com seus titulares. Em vez de apostar em uma promessa, como era o plano inicial do clube, a equipe passa a ter mais uma opção no setor ofensivo. Nesta temporada, Chiesa disputou cinco partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.
Elenco do Liverpool na Liga dos Campeões
Com apenas uma mudança, a base inscrita do Liverpool na Champions se manteve a mesma.
? Goleiros
- Alisson Becker
- Giorgi Mamardashvili
- Freddie Woodman
?? Defensores
- Joe Gomez
- Wataru Endo
- Virgil van Dijk
- Ibrahima Konaté
- Milos Kerkez
- Conor Bradley
- Andy Robertson
- Jeremie Frimpong
? Meio-campistas
- Florian Wirtz
- Dominik Szoboszlai
- Alexis Mac Allister
- Curtis Jones
- Ryan Gravenberch
- Trey Nyoni
? Atacantes
- Alexander Isak
- Mohamed Salah
- Cody Gakpo
- Hugo Ekitiké
- Rio Ngumoha
- Jayden Danns
- Federico Chiesa
Jogos na fase de liga do Liverpool
Após estrear com vitória diante do Atlético de Madrid, o Liverpool se prepara para as próximas sete partidas da Liga dos Campeões.
Galatasaray x Liverpool (segunda rodada da Liga dos Campeões)
? Data e horário: 30/09 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)
?? Local: em Istambul, na Turquia ? Rams Park
Eintracht Frankfurt x Liverpool (terceira rodada da Liga dos Campeões)
? Data e horário: 22/10 (quarta-feira), às 16h00 (de Brasília)
?? Local: em Frankfurt, na Alemanha ? Deutsche Bank Park
Liverpool x Real Madrid (quarta rodada da Liga dos Campeões)
? Data e horário: 04/11 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)
?? Local: em Liverpool, na Inglaterra ? Anfield
Liverpool x PSV Eindhoven (quinta rodada da Liga dos Campeões)
? Data e horário: 26/11 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)
?? Local: em Liverpool, na Inglaterra ? Anfield
Inter de Milão x Liverpool (sexta rodada da Liga dos Campeões)
? Data e horário: 09/12 (terça-feira), às 16h00 (de Brasília)
?? Local: em Milão, na Itália ? Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)
Olympique de Marseille x Liverpool (sétima rodada da Liga dos Campeões)
? Data e horário: 21/01/2026 (quarta-feira), às 17h00 (de Brasília)
?? Local: em Marselha, na França ? Stade Vélodrome
Liverpool x Qaraba? (oitava rodada da Liga dos Campeões)
? Data e horário: 28/01/2026 (quarta-feira), às 17h00 (de Brasília)
?? Local: em Liverpool, na Inglaterra ? Anfield.