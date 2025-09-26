Topo

'Lionel Messi alagoano' disputou vôlei de praia nos Jogos da Juventude 2025

26/09/2025 18h30

Lionel Messi fez sua estreia no vôlei de praia nos Jogos da Juventude 2025, em Brasília. Mas, não o craque argentino, e, sim, um alagoano de 17 anos.

O que aconteceu

Lionel Messi Souza Vieira Silva é natural de São José da Tapera, município alagoano com pouco mais de 30 mil habitantes. O nome, claro, é uma homenagem ao argentino eleito oito vezes melhor jogador do mundo. Apesar do nome de craque, Lionel explica:

Meu pai é fã de futebol e do Messi e quis colocar o nome. Mas no fim das contas, o que a gente tem em comum é só a vontade de vencer.
Lionel Messi, o alagoano

Messi formou dupla com Henrique Ranyeri em 2024 e, após vencerem a etapa estadual em Alagoas, conquistaram a oportunidade de disputar os Jogos da Juventude 2025, em Brasília.

O garoto conta que tentou jogar futebol, mas o talento com os pés era muito distante do que o homônimo famoso carrega. Foi no vôlei que o alagoano enxergou futuro:

Eu não sabia jogar bola, mas gostava de praticar. Só não tinha encontrado algo que me identificasse. No vôlei eu me achei, comecei a treinar e hoje estou aqui.

Messi e sua dupla venceram os dois primeiros jogos nos Jogos da Juventude, mas foram eliminados nas quartas de final, pela dupla de Santa Catarina. Nas disputas de 5º a 8º lugares, a dupla de Alagoas, com Messi, terminou a competição em sexto lugar.

