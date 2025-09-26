Topo

Esporte

Bloqueio do Flamengo impactará até R$ 230 milhões da TV; Libra vê asfixia

Bap, presidente do Flamengo - Rafael Ribeiro/CBF
Bap, presidente do Flamengo Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

A Libra foi surpreendida com a liminar na Justiça do Rio, a favor do Flamengo, que trava pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seria distribuída pelos clubes que fazem parte do bloco.

Se o bloqueio prevalecer até o final do ano, por exemplo, significa que cerca de R$ 230 milhões ficarão travados e em discussão na Justiça. O montante travado até o momento é de R$ 77 milhões.

Os dirigentes entendem que o movimento é uma tentativa do Flamengo de sufocar os membros do próprio bloco para mudança nos critérios de distribuição da verba referente à audiência (30% do total do contrato com a Globo).

O Flamengo, por sua vez, entende que a disputa na Justiça foi o caminho viável para resolver um debate que dura cerca de dez meses.

A Libra tenta reverter a decisão na Justiça. Enquanto isso, clubes como Palmeiras e São Paulo, consultados pelo UOL, evitam se manifestar publicamente.

Qual a discussão

A briga chegou à Justiça do Rio porque o Flamengo não conseguiu até agora um acordo para rever a regra de divisão do dinheiro dentro da Libra. Essa bandeira foi levantada por Bap já na eleição, contestando a postura do clube na negociação durante a gestão Landim.

Em suma, o Fla queria estender o critério de cadastros no pay-per-view, no qual leva ampla vantagem, para os demais meios de distribuição dos direitos (aberta e fechada).

A surpresa na Libra se dá porque essa discussão já tinha sido aberta dentro do bloco, com reuniões ao longo dos últimos dez meses.

A ideia era tentar achar um denominador comum para 2026. Pensando em 2025, um acordo era considerado inviável, pois os demais clubes já estavam contando com o dinheiro com base na divisão aprovada ano passado.

O Flamengo, por outro lado, entende que a negociação se arrastou por tempo demais, sem que houvesse de fato uma sinalização de que poderia ser atendido.

A diretoria rubro-negra ainda questiona a validade dessa assembleia que tratou da divisão. A alegação é de que a Libra não apresentou um documento formal assinado por Landim sobre esse assunto.

Como o caso andou na Justiça

Na segunda-feira, o Flamengo tentou a liminar em primeira instância. Não conseguiu. Aí, levou o caso já para a segunda instância. A desembargadora Lúcia Helena do Passo acatou a demanda na quarta-feira. O processo corre em segredo de Justiça.

A medida trava o dinheiro do próprio Flamengo e dos demais clubes da Série A que fazem parte da Libra (São Paulo, Palmeiras, Santos, Bahia, Grêmio, Vitória, Atlético-MG e Red Bull Bragantino).

O dinheiro referente à audiência seria distribuído em quatro parcelas. Nesta quinta, seria depositada a segunda do ano. O Flamengo receberia R$ 17,4 milhões. São Paulo e Palmeiras seriam os outros clubes logo atrás do Fla no ranking de dinheiro

Se a revisão da divisão do percentual fosse aceita, o clube carioca ganharia R$ 1,3 milhão a mais. Isso foi ponderado pelo juiz que negou a primeira liminar, segundo o UOL apurou.

Efeitos da briga

O Flamengo força uma discussão judicial agora para tentar depois levar a questão para uma câmara de arbitragem.

Os clubes da Libra olham com crítica para essa medida do Fla porque ela afeta o Vitória, que está na zona de rebaixamento. Se o clube cair para a Série B, o contrato com a Globo para 2026 terá uma redução significativa. Aí, o Flamengo e os demais perderão dinheiro. O Vitória já até definiu que sairá da Libra em 2030.

De todo modo, não há movimentos de retirada do Flamengo do bloco. O entendimento é que não é interessante para nenhum dos envolvidos.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Com Vojvoda, Santos vive melhor fase defensiva desde reta final do Paulistão

Há mais de um mês afastado no Corinthians, atacante tem futuro indefinido

Decisivo na Libertadores, Flaco López fica perto de igualar ano mais goleador pelo Palmeiras

Ankalaev acusa Alex Poatan de mentir sobre encontro no PI: "Não o respeito mais"

Caio Bonfim e Viviane Lyra revelam maiores desafios da marcha atlética

Bloqueio do Flamengo impactará até R$ 230 milhões da TV; Libra vê asfixia

Rossi justifica fama de pegador de pênaltis que o trouxe ao Flamengo

Jogos da Juventude: goleira do Brasil surpreende dupla com ligação de vídeo

Flaco López: 'Tive muitas chances de sair do Palmeiras e teria sido ruim'

São Paulo vê time e torcida desacreditados em noite amarga no Morumbis

Mercados fecham, mas Corinthians ainda espera negociar dupla encostada