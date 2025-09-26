Renan: 'Para vencer Racing, Flamengo precisa se doar mais'

O Flamengo chega à semifinal da Libertadores contra o Racing com leve favoritismo técnico, mas precisa igualar a força mental dos argentinos, afirmou Renan, no Fim de Papo.

O time carioca avançou após disputa dramática de pênaltis contra o Estudiantes, enquanto o Racing eliminou o Vélez Sarsfield com duas vitórias. Para o comentarista, só a qualidade técnica não basta na competição sul-americana.

O Flamengo tem um pouquinho de vantagem [sobre o Racing, na semifinal], mas vai ter que igualar na força, vai ter que igualar na vontade, vai ter que se doar muito mais, vai ter que botar o pé na dividida de uma forma diferente, senão não vai conseguir passar do Racing. [...] Libertadores não é Champions League.

Renan Teixeira

Tem que parar de achar que está passeando no Campeonato Carioca. É isso. Tem que chegar ali e entender. [...] A gente está falando de intensidade, mas também tem que entender a estratégia.

Rodrigo Mattos

O São Paulo ganhar de dois ou três gols de diferença da LDU é uma coisa. Ter a obrigação de ganhar é outra. Aí já passa para o lado mental e ficou muito claro que esse elenco não tinha, não teve a capacidade mental de suportar essa pressão -- e para um time que, ao meu modo de ver, é mais fraco que o São Paulo tecnicamente.

Renan Teixeira

A gente sabe qual que é o 'padrão Filipe Luís' de jogar, de controlar o jogo. E eles tentaram fazer isso, mas com muito mais erros técnicos do que o normal. O Arrascaeta não conseguiu dar andamento na maioria das jogadas. Enfim, mas são leituras de jogo que para esse nível de Libertadores, a pegada que a Libertadores tem que ser muito mais rápido. Esse excelente time do Flamengo, muito melhor que o Estudiantes, ficou muito perto de ser eliminado.

Renan Teixeira

Não não acabou nada. O ano começou. O grande objetivo do São Paulo é estar na Libertadores no ano que vem. Todo ano está na Libertadores e está com grandes possibilidades. Na minha visão tem grande chance de estar em sétimo lugar com 35 pontos.

Fabíola Andrade

Na minha opinião, o pior em campo foi o Rossi e o melhor em campo foi o Rossi. [...] Ele poderia ter sido o grande vilão, né? Mas no final [foi o herói -- só o futebol pode proporcionar esse tipo de coisa.

Renan Teixeira

O Luciano às vezes tem dificuldade de jogar como centroavante de fato. Talvez porque quando ele joga de ponta de lança, atrás do centroavante, ele faz esses gols, mas quando colocou ele pra jogar de centroavante, com o São Paulo tendo perdido o Caleri, depois o André Silva e o Ryan, ele se complicou todo.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo