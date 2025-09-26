Hamilton vende coleção de carros avaliada em R$ 93 milhões e explica motivo

Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, vendeu toda a sua coleção de carros, avaliada em 13 milhões de libras (cerca de R$ 93 milhões). O acervo incluía modelos raros de Mercedes, Ferrari, McLaren e Pagani.

Durante a coletiva de imprensa do Grande Prêmio do Azerbaijão, o piloto britânico comentou sobre a decisão de venda. "Eu me livrei de todos os meus carros. Hoje em dia, eu gosto mais de arte", afirmou.

Em entrevistas anteriores, Hamilton já havia revelado que não gostava de dirigir no dia a dia por achar estressante.

Modelos raros

A coleção do heptacampeão tinha 15 veículos, segundo o diário Marca, a maioria de esportivos raros. Entre os modelos estavam uma Ferrari LaFerrari (avaliada em R$ 24,3 milhões), uma Mercedes-Benz AMG GTR, uma Mercedes GL63 e uma Mercedes-Maybach 600.

Apesar de ter se desfeito da coleção, Hamilton disse que, se tivesse que comprar um carro hoje, seria uma Ferrari F40. "É uma bela obra de arte", comentou. Apenas 1.311 unidades desse modelo foram produzidas entre 1987 e 1996.

O piloto também revelou que sonha em desenvolver o design de uma Ferrari. "Eu quero fazer uma F44. A base do F40, com um câmbio manual de verdade. É nisso que vou trabalhar pelos próximos anos", disse.

Campeonato de pilotos

Atualmente, Hamilton ocupa a sexta posição no Mundial de Pilotos, com 121 pontos, e segue em busca de seu primeiro pódio pela Ferrari, equipe para a qual se transferiu em 2024.

O próximo Grande Prêmio acontece em Cingapura entre os dias 3 e 5 de outubro.