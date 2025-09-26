Leal! Burguesinha impõe condição para lutar com Amanda Ribas: "Só pelo cinturão"

Neste sábado (27), na luta de abertura do UFC Austrália, Alexia Thainara disputa uma luta crucial para sua carreira. Escalada para enfrentar Loma Lookboonmee, 'Burguesinha', como é conhecida, terá a oportunidade de estrear no ranking peso-palha (52 kg) apenas em sua segunda aparição no octógono do Ultimate. Mas caso tenha o braço erguido contra a rival tailandesa, a jovem de Japeri (RJ) pode se encontrar eventualmente em uma situação delicada: de se aproximar de um possível combate contra sua amiga e parceira de treinos Amanda Ribas.

Atual número 11 do ranking, Amanda pode ver Burguesinha se aproximar na tabela de classificação da categoria e herdar a 14ª posição do ranking - que hoje pertence a Lookboonmee. Apesar da possibilidade real, Alexia, por ora, descarta enfrentar sua parceira de treinos na equipe 'Ribas Family'. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a grappler carioca impôs uma condição para o cenário se concretizar: somente com o cinturão do UFC em jogo.

"Falar da Amanda é difícil. Tenho imensa gratidão. Eles cavaram esse espaço aqui para a gente chegar. É gratificante demais ter ela do meu lado, é uma fortaleza. É uma cumplicidade além do tatame. Amizade mesmo, de verdade. Algo que vai além da vida. É de Deus (...) Já conversamos sobre isso (nos enfrentarmos), até porque o meu mestre também é pai e treinador dela. Somos da mesma equipe, ela cavou para a gente poder chegar. E se for de um dia a gente se encarar e cair na porrada, só vai ser pelo cinturão mesmo. Até porque tem várias outras aí para a gente meter a porrada (risos). Várias gringas, várias brasileiras. Não tem necessidade", destacou Alexia.

Estreia como divisor de águas

Se Burguesinha terá a chance de enfrentar uma oponente ranqueada em sua segunda luta no UFC é sinal de que sua estreia foi impactante. Com um debute de gala, em março deste ano, a brasileira finalizou a popular Molly McCann - que posteriormente anunciou sua aposentadoria. A cereja do bolo foi o bônus de 'Performance da Noite' para a carioca. Revelada pelo 'Contender Series', Thainara admite que seu primeiro combate na principal liga de MMA do mundo representou um divisor de águas em sua trajetória.

"(A estreia) teve bastante impacto nas minhas redes sociais. Muitos seguidores, isso é importante. E fez com que me tornasse uma atleta mais completa ainda e tivesse mais responsabilidade para melhorar a cada dia como pessoa, levando essa alegria e mudando vidas. Deixando um legado e exemplo de vida. Então essa estreia foi muito importante.(...) Acredito que o UFC está fazendo uma aposta certa (em mim). Porque a Alexia veio para fazer história na casinha do UFC. Para frente e para cima!", projetou Burguesinha.

Esquadrão Brasileiro

Além de Alexia Thainara, que faz a luta de abertura do card em Perth, na Austrália, o Esquadrão Brasileiro estará representado por mais dois competidores. Também entre as mulheres, Luana 'Dread' encara a atleta da casa Michelle Montague. Já entre os homens, Rodolfo Bellato, o 'Trator', mede forças contra Navajo Stirling.

