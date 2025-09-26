Topo

LDU é terror dos brasileiros na Libertadores e agora desafia o Palmeiras

Medina superou Rafael durante São Paulo x LDU, jogo da Libertadores - Nelson ALMEIDA / AFP
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

26/09/2025 13h29

A LDU, que desafia o Palmeiras nas semifinais da Copa Libertadores, deixou dois brasileiros pelo caminho no mata-mata e é problema desde a fase de grupos.

O que aconteceu

Os equatorianos complicaram a vida do Flamengo para o mata-mata. A LDU terminou terminou na 1ª posição do Grupo C, que tinha o Fla, o Central Córdoba e o Deportivo Táchira. O Flamengo terminou em segundo pelo saldo de gols e teve que decidir os mata-matas fora de casa (e quase caiu diante o Estudiantes).

O Flamengo levou a vantagem no confronto direto. A equipe comandada por Filipe Luís venceu o jogo no Maracanã por 2 a 0, e empatou por 0 a 0 em Quito.

Nas oitavas de final, a LDU enfrentou o Botafogo e eliminou o atual campeão com dois bons jogos. Os equatorianos perderam a ida por 1 a 0 no Nilton Santos, mas fizeram uma boa partida (terminando até com um maior número de finalizações: 12 x 9), mas venceram a volta por 2 a 0 no estádio Rodrigo Paz Delgado — onde a superioridade foi ainda maior (20 finalizações contra apenas 4).

A LDU fez ainda mais bonito contra o São Paulo. Vitória no Equador por 2 a 0 no jogo de ida e vitória no Morumbis por 1 a 0 na volta — a equipe comandada por Tiago Nunes limitou o time do São Paulo ao jogo aéreo, foram 55 cruzamentos.

Os equatorianos voltam a disputar uma semifinal de Libertadores após 17 anos. A última vez que isso tinha acontecido foi em 2008, quando eles avançaram contra o San Lorenzo e desbancaram o Fluminense na final em pleno Maracanã.

O rival Palmeiras, ainda não sabe o que é perder nesta edição da Liberta. Na campanha de dez jogos disputados são nove vitórias e um empate.

Os jogos das semifinais serão disputados nos dias 22 e 29 de outubro. A ida será em Quito e o jogo decisivo em São Paulo.

