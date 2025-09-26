Topo

Esporte

Lamine Yamal e lateral treinam com bola e podem estar à disposição contra o PSG pela Champions

26/09/2025 10h37

O Barcelona pode ter reforços importantes para seus próximos dois jogos. O atacante Lamine Yamal, que não treinava com seus companheiros desde 13 de setembro, e Alejandro Balde, que já treinou esta semana após sua lesão em 3 de setembro, estiveram normalmente com o restante do elenco nesta sexta-feira. Sendo assim, eles podem ser liberados para jogar contra a Real Sociedad neste domingo, às 18h30 (de Brasília).  

A ideia do clube é que eles consigam minutos de qualidade saindo do banco contra a Sociedad, para que estejam prontos para o jogo importante contra o PSG, nesta quarta-feira (1). Balde sofreu uma pequena lesão no tendão da perna esquerda, enquanto Yamal chegou à seleção espanhola com uma lesão na virilha. 

Aqueles que jogaram mais minutos na partida contra o Real Oviedo fizeram uma leve sessão de recuperação. Depois, aqueles que entraram durante a partida ou foram reservas trabalharam duro como em um dia normal. 

A este grupo somaram-se Lamine Yamal e Alejandro Balde. Por sua vez, Ter Stegen, Gavi e Fermín permanecem na enfermaria, enquanto existe a incógnita de Raphinha , que saiu do Carlos Tartiere com desconforto e poderá descansar este domingo por precaução. 

