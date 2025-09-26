Topo

Kannemann renova até 2027 e completará 11 anos no Grêmio: 'Sigo motivado a dar o meu melhor'

26/09/2025 15h22

Ídolo da torcida por causa do espírito de luta e a raça demonstrada em campo, o zagueiro Walter Kannemann completará 11 anos defendendo a camisa do Grêmio. O clube gaúcho anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do defensor argentino até dezembro de 2027.

"O Grêmio oficializa a renovação de contrato do zagueiro Walter Kannemann até o final de 2027. Com o novo vínculo firmado, o histórico atleta alcançará 11 anos defendendo o manto tricolor", anunciou o clube. "Desde sua chegada ao Grêmio em julho de 2016, o zagueiro argentino rapidamente caiu nas graças da torcida, mostrando sua liderança, raça e dedicação dentro de campo, sempre honrando a camisa do Clube."

O camisa 4 vive sua nona temporada no Grêmio e continua sendo o xerife da defesa. Com 330 partidas disputadas e inúmeros títulos conquistados, o zagueiro não escondeu a emoção e a alegria com o reconhecimento da direção e o novo vínculo.

"Construir uma carreira longa e vitoriosa no Grêmio é o sonho de qualquer atleta. Sigo motivado para trabalhar duro e dar sempre o melhor em campo, ajudando o Grêmio com novas conquistas", disse após assinar o novo contrato.

"Kannemann é mais do que um grande zagueiro no elenco, é um profissional que traduz em campo a essência do torcedor gremista: entrega, raça e comprometimento. Desde que ele chegou, virou referência técnica e comportamental, um exemplo para outros atletas por sua dedicação e liderança. Essa renovação representa a continuidade de um ciclo vitorioso e fortalece o espírito competitivo que queremos para o nosso grupo", celebrou o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, que esteve ao lado do defensor em sua apresentação em 2016.

O Grêmio volta a campo na manhã deste domingo (11 horas) após grande virada diante do arquirrival Internacional, por 3 a 2, na rodada passada, disposto a se distanciar de vez da zona de rebaixamento. O rival é o Vitória, justamente o rival que abre a faixa de queda.

