Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
O Juventude enfrenta, neste sábado, o Internacional, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Premiere.
Como chegam os times?
O Juventude vem de uma derrota para o Mirassol, por 2 a 0. Atualmente, o time ocupa a 18º colocação do Brasileirão, com 21 pontos. Já o Internacional está em 14° lugar, com 27 pontos, e vem de uma derrota no clássico contra o Grêmio, por 3 a 2.
Histórico de confronto
As equipes se enfrentaram 151 vezes, com 80 vitórias do Internacional, 38 empates e 33 triunfos do Juventude. Nos últimos cinco confrontos, o Internacional se mostrou superior, ganhando quatro e empatando um.
Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:
13/07/2024: Juventude 1 x 1 Internacional (Copa do Brasil)
14/08/2024: Internacional 2 x 1 Juventude (Brasileirão)
01/09/2024: Juventude 1 x 3 Internacional (Brasileirão)
25/01/2025: Internacional 2 x 0 Juventude (Gaúcho)
26/04/2025: Internacional 3 x 1 Juventude (Brasileirão)
Estatísticas
Juventude no campeonato
18ª posição
6 vitórias, 3 empates e 14 derrotas
19 gols marcados
45 gols sofridos
Internacional no campeonato
14ª posição
7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas
28 gols marcado
36 gols sofridos
Prováveis escalações
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Mandaca, Batalla e Giraldo; Matheus Babi e Gabriel Taliari.
Técnico: Thiago Carpini
Internacional: Rochet; Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
Técnico: Ramón Díaz
Arbitragem
Matheus Delgado Candançan será o árbitro do confronto, com Fabrini Bevilaqua Costa eDaniel Paulo Ziolli como assistentes. Diego Pombo Lopez estará no comando do VAR.
Próximo jogo Juventude
Atlético-MG x Juventude | Brasileirão
Data e horário: 30 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena MRV
Próximo jogo Internacional
Internacional x Corinthians | Brasileirão
Data e horário: 01 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Beira-Rio
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X INTERNACIONAL
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Alfredo Jaconi
Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Transmissão: Premiere