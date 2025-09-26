Topo

Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

26/09/2025 20h00

O Juventude enfrenta, neste sábado, o Internacional, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam os times?

O Juventude vem de uma derrota para o Mirassol, por 2 a 0. Atualmente, o time ocupa a 18º colocação do Brasileirão, com 21 pontos. Já o Internacional está em 14° lugar, com 27 pontos, e vem de uma derrota no clássico contra o Grêmio, por 3 a 2.

Histórico de confronto

As equipes se enfrentaram 151 vezes, com 80 vitórias do Internacional, 38 empates e 33 triunfos do Juventude. Nos últimos cinco confrontos, o Internacional se mostrou superior, ganhando quatro e empatando um.

Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:

13/07/2024: Juventude 1 x 1 Internacional (Copa do Brasil)

14/08/2024: Internacional 2 x 1 Juventude (Brasileirão)

01/09/2024: Juventude 1 x 3 Internacional (Brasileirão)

25/01/2025: Internacional 2 x 0 Juventude (Gaúcho)

26/04/2025: Internacional 3 x 1 Juventude (Brasileirão)

Estatísticas

Juventude no campeonato

18ª posição

6 vitórias, 3 empates e 14 derrotas

19 gols marcados

45 gols sofridos

Internacional no campeonato

14ª posição

7 vitórias, 6 empates e 10 derrotas

28 gols marcado

36 gols sofridos

Prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Mandaca, Batalla e Giraldo; Matheus Babi e Gabriel Taliari.

Técnico: Thiago Carpini

Internacional: Rochet; Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Técnico: Ramón Díaz

Arbitragem

Matheus Delgado Candançan será o árbitro do confronto, com Fabrini Bevilaqua Costa eDaniel Paulo Ziolli como assistentes. Diego Pombo Lopez estará no comando do VAR.

Próximo jogo Juventude

Atlético-MG x Juventude | Brasileirão

Data e horário: 30 de setembro, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV

Próximo jogo Internacional

Internacional x Corinthians | Brasileirão

Data e horário: 01 de outubro, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X INTERNACIONAL

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Alfredo Jaconi

Data: 27 de setembro de 2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere

