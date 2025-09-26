Jornal espanhol elogia decisão de Filipe Luís na classificação do Flamengo

Topo

Filipe Luís cumprimenta Arrascaeta durante Flamengo x Estudiantes - Gilvan de Souza / Flamengo
Filipe Luís cumprimenta Arrascaeta durante Flamengo x Estudiantes Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo
Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 17h45

A classificação do Flamengo à semifinal da Copa Libertadores teve Rossi como o principal herói, mas Filipe Luís também foi elogiado por suas escolhas na Argentina. O jornal As, da Espanha, destacou a participação do treinador na etapa final.

O que aconteceu

Publicação destacou a personalidade do treinador no momento de mexer no time contra o Estudiantes. Filipe Luís decidiu sacar nomes badalados do elenco na etapa final.

O Estudiantes vencia por 1 a 0. E, contava com o apoio da torcida em La Plata, para chegar ao segundo gol, o que poderia representar a classificação direta no tempo normal.

O Flamengo não estava nada confortável e Filipe Luís mostrou personalidade ao tirar primeiro do campo dois pilares: como Pedro e Plata e, minutos depois, o capitão De Arrascaeta. Antes da saída do uruguaio, Benedetti marcou seu segundo gol, mas o lance foi anulado após revisão do VAR.
Juan Lopesino, do As

Jornal destaca participação de Filipe Luís em classificação do Flamengo - Reprodução/As - Reprodução/As
Jornal destaca participação de Filipe Luís em classificação do Flamengo
Imagem: Reprodução/As

Jornal também destacou a participação de Saúl. Na análise do veículo, o meio-campista foi quem mais se empenhou até o final.

Cobranças de pênaltis também foram elogiadas. "Nos pênaltis, o Flamengo demonstrou toda a qualidade individual que possui e fez quatro cobranças formidáveis. Além disso, Rossi brilhou com duas defesas brilhantes."

Vaga nas semifinais veio com emoção e brilho de Rossi. O Rubro-Negro foi derrotado no tempo normal pelo Estudiantes por 1 a 0, mesmo placar do Maracanã, e garantiu a classificação nos pênaltis —com um 4 a 2. O goleiro argentino defendeu duas cobranças.

Rival na próxima fase do mata-mata será o Racing. Os confrontos serão disputados nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro.

