Jogos da Juventude: goleira do Brasil surpreende dupla com ligação de vídeo

Maria Eduarda e Isabelle, goleiras do handebol do Rio de Janeiro nos Jogos da Juventude - Wagner Araujo/COB
Gustavo Schuabb

Colaboração para o UOL, em Brasília

26/09/2025 05h30

Uma surpresa que virou sonho ainda maior. Maria Eduarda e Isabelle, goleiras do handebol do Rio de Janeiro nos Jogos da Juventude, mal podiam acreditar quando receberam uma ligação de vídeo inesperada: do outro lado da tela estava ninguém menos que Gabriela Moreschi, goleira da seleção brasileira e considerada uma das melhores do mundo na posição.

A reação das meninas foi imediata: olhos marejados, sorrisos largos e a emoção de poder conversar com a grande referência delas no esporte. "Foi como se eu tivesse realizado um sonho sem nem imaginar. Poder ouvir dela que acredita na gente é algo que eu nunca vou esquecer", contou Maria Eduarda.

Entre risadas e declarações sinceras, as duas fizeram questão de dizer o quanto se inspiram na trajetória dela e confessaram que sonham em, um dia, poder abraçá-la pessoalmente.

Eu sempre olhei para a Moreschi como um exemplo. Ela é o que eu quero ser no futuro, tanto dentro quanto fora da quadra. Se um dia eu conseguir dar um abraço nela, já vai valer muito.
Isabelle

O vídeo da chamada viralizou nas redes sociais e mostrou a força que o esporte tem de aproximar gerações.

Mas a história dessas jovens já vinha chamando atenção dentro de quadra. Nos Jogos da Juventude, Maria Eduarda e Isabelle foram verdadeiras muralhas defendendo o gol do Rio de Janeiro. Unidas, elas dividiram o protagonismo e mostraram maturidade para segurar a pressão das adversárias.

Entre defesas espetaculares e a confiança transmitida ao time, provaram que o talento no gol carioca não é obra do acaso. "A gente se completa dentro da quadra. Quando uma não consegue pegar, a outra vai lá e defende. Isso nos dá força e passa confiança para o time todo", contou Maria Eduarda.

Agora, além de guardarem a lembrança das atuações nos Jogos, elas carregam também a emoção de terem vivido, tão jovens, um contato inesquecível com a maior inspiração delas no esporte. Uma ligação que começou como surpresa, mas que reforçou ainda mais o sonho de chegar longe — e, quem sabe, um dia defender o gol do Brasil assim como Moreschi.

