Topo

Esporte

Fonseca abre mão de Xangai 'pensando a longo prazo'; veja novo calendário

Brasileiro terá quatro competições e um duelo contra Alcaraz até o final de 2025 - Elsa/AFP
Brasileiro terá quatro competições e um duelo contra Alcaraz até o final de 2025 Imagem: Elsa/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 20h41

O brasileiro João Fonseca abriu mão de disputar o Masters 1000 de Xangai, torneio que começa na semana que vem. O tenista, que é o atual número 42 do mundo, também definiu o novo calendário até o fim do ano.

Veja detalhes

O tenista de 19 anos retirou sua inscrição na competição sediada na China. A última aparição do brasileiro ocorreu na Laver Cup, torneio em que acabou como campeão atuando pelo Time Mundo na semana passada.

Relacionadas

João Fonseca vai enfrentar Alcaraz pela 1ª vez em jogo de exibição em Miami

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

Fonseca abriu mão do Masters 1000 de Xangai para ajustar sua carreira "pensando a longo prazo", conforme apurou o UOL.

O brasileiro disputará mais quatro torneios ainda neste ano — a começar pelo ATP 250 de Bruxelas, que tem início no próximo dia 13. Ele, aliás, foi classificado como "sensação do tênis" pela organização.

Além dos compromissos em campeonatos, Fonseca vai encarar Carlos Alcaraz em um jogo de exibição ainda em 2025. O evento, batizado de "Miami Invitational", está programado para o dia 8 de dezembro.

O novo calendário de Fonseca

  • ATP 250 de Bruxelas (13 a 19 de outubro)
  • ATP 500 da Basileia (20 a 26 de outubro)
  • Masters 1000 de Paris (27 de outubro a 2 de novembro)
  • ATP 250 (Atenas ou Metz)
  • Miami Invitational Fonseca x Alcaraz (8 de dezembro)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Grêmio faz atividade tática em penúltimo treino antes de enfrentar o Vitória

Conmebol abre processo contra Bruno Henrique por gesto obsceno em classificação do Flamengo

Flaco López celebra renovação e valoriza evolução no Palmeiras: "Me tornei uma pessoa melhor"

Fonseca abre mão de Xangai 'pensando a longo prazo'; veja novo calendário

Flamengo obtém liminar para rever divisão de dinheiro da TV e trava repasses; Libra critica

Futsal: Umbro lança chuteira com foco em estabilidade e usa ala da seleção

Vida nova! Luana Dread celebra estreia em nova categoria no UFC Austrália

Crystal Palace x Liverpool: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Chelsea x Brighton: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Athletico-PR x Operário pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Manchester City x Burnley: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês