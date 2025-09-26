Ícone do Barcelona, Sergio Busquets anuncia aposentadoria aos 37 anos

O volante espanhol Sergio Busquets, de 37 anos, anunciou que vai se aposentar dos gramados após o fim da temporada da MLS.

O que aconteceu

Busquets fez a maior parte de sua carreira no Barcelona, onde foi revelado, atuou por 15 anos como profissional, e disputou 722 partidas. Marcou 18 gols e deu 46 assistências pelo Barça

Com a camisa azul-grená, o volante conquistou 32 títulos, entre eles nove Campeonatos Espanhóis e três Ligas dos Campeões.

Sergio Busquets também se destacou vestindo a camisa da seleção da Espanha, onde foi campeão da Copa do Mundo, em 2010, e da Eurocopa, em 2012. Busquets somou 142 jogos e dois gols pela seleção.

Em 2023, Busquets se transferiu para o Inter Miami, para reeditar a parceria com Lionel Messi. Além do argentino, nomes como Luis Suárez e Jordi Alba, que fizeram parte de conquistas importantes do Barcelona, foram aos Estados Unidos.

Pelo clube de Miami, Busquets tem 105 jogos e apenas um gol. O espanhol conquistou dois títulos nos Estados Unidos: uma Leagues Cup e uma Supporters Shield, e vai pendurar as chuteiras ao final da liga, em outubro.

Busquets agradeceu ao futebol, ao 'clube de sua vida', o Barcelona, e afirmou que todo final é um novo começo.