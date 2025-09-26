Hugo Hoyama recebe alta da UTI após cirurgia no coração; veja boletim

Hugo Hoyama recebeu alta da UTI do HCor (Hospital do Coração), em São Paulo, dias após passar por uma cirurgia cardíaca.

O que aconteceu

O hospital apontou, em boletim, que o ex-atleta vai se recuperar no quarto. Ele está internado desde o último dia 12 diante de um infarto.

O HCor informou ainda que o quadro de Hoyama "segue evoluindo bem". Ainda não há previsão, no entanto, de alta hospitalar.

O boletim é assinado por três médicos: Gabriel Dalla Costa (Diretor Médico Executivo), Dr. Fábio Jatene (Cirurgião e Líder Médico da Área Cardiológica) e Dr. Cesar Jardim (Cardiologista Clínico e Diretor Clínico).

Ontem, ele havia abordado sua recuperação ao UOL. Hoyama tranquilizou os fãs e afirmou que terá "toda a paciência do mundo" na recuperação.

Estou bem, e me recuperando bem também. Graças a Deus! [A recuperação] Será lenta, mas terei toda a paciência do mundo para voltar o melhor possível Hugo Hoyama, ao UOL

Hugo, hoje com 56 anos, é o segundo atleta brasileiro com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos. Ele tem 15 pódios, com 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze — perde apenas para o nadador Thiago Pereira, que tem 23 medalhas.

Ele chegou às oitavas de final do simples nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 e era a melhor campanha de um brasileiro até Tóquio, quando Calderano chegou às quartas.

Hoyama se aposentou das mesas em 2013. Logo depois, assumiu como técnico da seleção brasileira feminino, cargo que ocupou até 2021.

Atualmente, Hugo atua como embaixador da modalidade. O ex-atleta participa de ações de divulgação em prol do esporte.