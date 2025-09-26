Topo

Esporte

Hugo Hoyama recebe alta da UTI após cirurgia no coração; veja boletim

Ídolo do tênis de mesa tem 56 anos e está internado no HCor, em São Paulo - Dennis Grombkowski/Getty Images
Ídolo do tênis de mesa tem 56 anos e está internado no HCor, em São Paulo Imagem: Dennis Grombkowski/Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 17h30

Hugo Hoyama recebeu alta da UTI do HCor (Hospital do Coração), em São Paulo, dias após passar por uma cirurgia cardíaca.

O que aconteceu

O hospital apontou, em boletim, que o ex-atleta vai se recuperar no quarto. Ele está internado desde o último dia 12 diante de um infarto.

Relacionadas

Wanderlei Silva surge 20 kg mais pesado que Popó antes de luta no Spaten Fight Night 2

João Fonseca vai enfrentar Alcaraz pela 1ª vez em jogo de exibição em Miami

O HCor informou ainda que o quadro de Hoyama "segue evoluindo bem". Ainda não há previsão, no entanto, de alta hospitalar.

O boletim é assinado por três médicos: Gabriel Dalla Costa (Diretor Médico Executivo), Dr. Fábio Jatene (Cirurgião e Líder Médico da Área Cardiológica) e Dr. Cesar Jardim (Cardiologista Clínico e Diretor Clínico).

Ontem, ele havia abordado sua recuperação ao UOL. Hoyama tranquilizou os fãs e afirmou que terá "toda a paciência do mundo" na recuperação.

Estou bem, e me recuperando bem também. Graças a Deus! [A recuperação] Será lenta, mas terei toda a paciência do mundo para voltar o melhor possível Hugo Hoyama, ao UOL

Hugo, hoje com 56 anos, é o segundo atleta brasileiro com mais medalhas em Jogos Pan-Americanos. Ele tem 15 pódios, com 10 de ouro, uma de prata e quatro de bronze — perde apenas para o nadador Thiago Pereira, que tem 23 medalhas.

Ele chegou às oitavas de final do simples nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996 e era a melhor campanha de um brasileiro até Tóquio, quando Calderano chegou às quartas.

Hoyama se aposentou das mesas em 2013. Logo depois, assumiu como técnico da seleção brasileira feminino, cargo que ocupou até 2021.

Atualmente, Hugo atua como embaixador da modalidade. O ex-atleta participa de ações de divulgação em prol do esporte.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Amorim analisa inconsistência do Manchester United

'Lionel Messi alagoano' disputou vôlei de praia nos Jogos da Juventude 2025

Vôlei de praia, tênis de mesa e mais: brasileiros em ação no fim de semana

Artilheiro da temporada, Flaco López renova com o Palmeiras até 2029

Palmeiras acerta renovação de contrato com Flaco López; veja detalhes

Osmar Stabile recebe visita da ministra Marina Silva na sede do Corinthians

Kane chega a 100 gols em seu 104º jogo no Bayern e bate recorde de Cristiano Ronaldo e Haaland

Corinthians: Fora contra o Fla, Memphis prioriza seleção? Colunistas opinam

Jornal espanhol elogia decisão de Filipe Luís na classificação do Flamengo

Hugo Hoyama recebe alta da UTI após cirurgia no coração; veja boletim

Promessa da ginástica de 19 anos morre após grave acidente em treino