Harry Kane chega ao 100º gol, e Bayern de Munique goleia o Weder Bremen pelo Alemão
O Bayern de Munique venceu o Werder Bremen por 4 a 0 nesta sexta-feira, na Allianz Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Alemão. Luis Díaz, Konrad Laimer e Harry Kane (duas vezes) marcaram para os donos da casa. O camisa 9 inglês chegou ao seu 100º tento pelos bávaros e se tornou o jogador a atingir essa marca com o menor número de partidas pelo clube.
Situação da Tabela
O Bayern continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Alemão. Líder do torneio, o time de Munique soma 15 pontos com esta vitória. Já o Bremen se encontra em 14º lugar na tabela, com quatro pontos.
? Resumo do jogo
?BAYERN DE MUNIQUE 4 X 0 WERDER BREMEN ?
? Competição: Campeonato Alemão
?? Local: Allianz Arena
? Data: 26 de agosto de 2025 (sexta-feira)
? Horário: 15h30 (de Brasília)
Gols
? Luis Díaz, aos 22? do 1ºT (Bayern de Munique)
? Harry Kane, aos 44? do 1ºT (Bayern de Munique)
? Harry Kane, aos 20? do 2ºT (Bayern de Munique)
? Konrad Laimer, aos 42? do 2ºT (Bayern de Munique)
Como foi o jogo?
No primeiro tempo, aos 22 minutos, Michael Olise cruzou para Jonathan Tah, que finalizou para o gol. A bola desviou em Luis Díaz e acabou entrando, abrindo o placar para o Bayern. Aos 39 minutos, Harry Kane quase ampliou, mas o zagueiro do Bremen tirou em cima da linha. Cinco minutos depois, o camisa 9 sofreu pênalti ao ser empurrado por Marco Friedl. Ele mesmo cobrou, batendo no meio do gol e marcando seu primeiro tento na partida.
Já no segundo tempo, aos 20 minutos, Luis Díaz tentou finalizar, mas acabou dando uma assistência para Kane, que só completou para o gol e alcançou a marca de 100 gols com a camisa do Bayern de Munique. Aos 42, Konrad Laimer, que pediu a bola para Tom Bischof, ampliou a vantagem para os donos da casa, finalizando na saída do goleiro Hein e transformando a elástica vitória em goleada.
Próximos jogos
Bayern de Munique
? Pafos x Bayern (Liga dos Campeões)
? Data e horário: 30/09 (terça-feira) às 16h00 (de Brasília)
? Local: Estádio Stelios Kyriakidis
Bremen
? Bremen x St. Pauli (Campeonato Alemão)
? Data e horário: 04/10 (sábado) às 10h30
? Local: Weserstadion