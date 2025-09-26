Topo

Esporte

Harry Kane chega ao 100º gol, e Bayern de Munique goleia o Weder Bremen pelo Alemão

26/09/2025 19h13

O Bayern de Munique venceu o Werder Bremen por 4 a 0 nesta sexta-feira, na Allianz Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Alemão. Luis Díaz, Konrad Laimer e Harry Kane (duas vezes) marcaram para os donos da casa. O camisa 9 inglês chegou ao seu 100º tento pelos bávaros e se tornou o jogador a atingir essa marca com o menor número de partidas pelo clube.

Situação da Tabela

O Bayern continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Alemão. Líder do torneio, o time de Munique soma 15 pontos com esta vitória. Já o Bremen se encontra em 14º lugar na tabela, com quatro pontos.

? Resumo do jogo

?BAYERN DE MUNIQUE 4 X 0 WERDER BREMEN ?

? Competição: Campeonato Alemão

?? Local: Allianz Arena

? Data: 26 de agosto de 2025 (sexta-feira)

? Horário: 15h30 (de Brasília)

Gols

? Luis Díaz, aos 22? do 1ºT (Bayern de Munique)

? Harry Kane, aos 44? do 1ºT (Bayern de Munique)

? Harry Kane, aos 20? do 2ºT (Bayern de Munique)

? Konrad Laimer, aos 42? do 2ºT (Bayern de Munique)

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, aos 22 minutos, Michael Olise cruzou para Jonathan Tah, que finalizou para o gol. A bola desviou em Luis Díaz e acabou entrando, abrindo o placar para o Bayern. Aos 39 minutos, Harry Kane quase ampliou, mas o zagueiro do Bremen tirou em cima da linha. Cinco minutos depois, o camisa 9 sofreu pênalti ao ser empurrado por Marco Friedl. Ele mesmo cobrou, batendo no meio do gol e marcando seu primeiro tento na partida.

Já no segundo tempo, aos 20 minutos, Luis Díaz tentou finalizar, mas acabou dando uma assistência para Kane, que só completou para o gol e alcançou a marca de 100 gols com a camisa do Bayern de Munique. Aos 42, Konrad Laimer, que pediu a bola para Tom Bischof, ampliou a vantagem para os donos da casa, finalizando na saída do goleiro Hein e transformando a elástica vitória em goleada.

Próximos jogos

Bayern de Munique

? Pafos x Bayern (Liga dos Campeões)

? Data e horário: 30/09 (terça-feira) às 16h00 (de Brasília)

? Local: Estádio Stelios Kyriakidis

Bremen

? Bremen x St. Pauli (Campeonato Alemão)

? Data e horário: 04/10 (sábado) às 10h30

? Local: Weserstadion

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Leal! Burguesinha impõe condição para lutar com Amanda Ribas: "Só pelo cinturão"

Harry Kane chega ao 100º gol, e Bayern de Munique goleia o Weder Bremen pelo Alemão

Ramón Díaz desembarca no Sul e inicia trabalho prometendo um Internacional 'intenso'

Olympique de Marselha bate o Strasbourg e assume a liderança do Francês

De virada, Benfica supera o Gil Vicente e assume a vice-liderança do Português

Conmebol denuncia Bruno Henrique, do Flamengo, por gestos obscenos

São Paulo bate Oeste e avança às quartas do Paulista sub-20

Cara a cara! Poatan promete tapa na cara de Ankalaev durante encontro em Las Vegas

Gómez treina separado no Palmeiras e deve ser baixa contra o Bahia

Artilheiro no ano, Flaco López celebra renovação com o Palmeiras até 2029: 'Muito especial'

Amorim analisa inconsistência do Manchester United