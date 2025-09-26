Topo

Esporte

Há mais de um mês afastado no Corinthians, atacante tem futuro indefinido

26/09/2025 06h00

O atacante Héctor Hernández segue com o futuro indefinido. Treinando separado do elenco do Corinthians há mais de um mês, o espanhol não foi negociado pelo clube e vive um impasse.

Fora dos planos da comissão técnica de Dorival Júnior, Héctor está afastado e treina em horários alternativos no CT Dr. Joaquim Grava desde o último dia 19 de maio. A intenção do Timão era negociá-lo na última janela de transferências.

Dois clubes chegaram a procurar Héctor, que até negociou a rescisão com o Corinthians, mas as conversas não avançaram.

Corinthians

Situação de Héctor

A situação deixou o espanhol em um impasse. Isso porque as janelas da Europa e outras ligas já fecharam. Com isso, apenas clubes dos Emirados Árabes (até 1º de outubro) e de centros inexpressivos ainda podem contratar jogadores.

O contrato de Héctor com o Corinthians é válido até o fim de 2026. Ele, portanto, pode permanecer treinando à parte pelo menos até o final deste ano, quando a janela nos principais mercados irá reabrir.

Afastamento "sem justificativa"

Recentemente, em entrevista ao jornal Marca, da Espanha, o atacante alegou que o Corinthians não justificou o seu afastamento. Na oportunidade, ele ainda vivia a expectativa de se transferir para outra equipe.

"Não houve nenhuma justificativa. Mas quando chegar a hora, como creio que acontecerá, falarei e darei explicações sobre tudo que aconteceu e pronto", disse o jogador.

Números de Héctor

A passagem de Héctor Hernández pelo Corinthians, até aqui, é extremamente apagada. Ele disputou apenas 24 partidas e marcou dois gols, além de duas assistências.

O desempenho ruim, inclusive, fez com que o espanhol perdesse espaço. Durante a ausência de Yuri Alberto, Dorival deu oportunidades para garotos da base, como Gui Negão, que aproveitou as chances e jogou Héctor para o final da fila.

Próximo jogo do Corinthians

  • Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: décima posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)

  • Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Com Vojvoda, Santos vive melhor fase defensiva desde reta final do Paulistão

Há mais de um mês afastado no Corinthians, atacante tem futuro indefinido

Decisivo na Libertadores, Flaco López fica perto de igualar ano mais goleador pelo Palmeiras

Ankalaev acusa Alex Poatan de mentir sobre encontro no PI: "Não o respeito mais"

Bloqueio do Flamengo impactará até R$ 230 milhões da TV; Libra vê asfixia

Rossi justifica fama de pegador de pênaltis que o trouxe ao Flamengo

Jogos da Juventude: goleira do Brasil surpreende dupla com ligação de vídeo

Flaco López: 'Tive muitas chances de sair do Palmeiras e teria sido ruim'

São Paulo vê time e torcida desacreditados em noite amarga no Morumbis

Mercados fecham, mas Corinthians ainda espera negociar dupla encostada

Evangelista ganha confiança de Abel e surge como novo líder no Palmeiras