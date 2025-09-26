Há mais de um mês afastado no Corinthians, atacante tem futuro indefinido

O atacante Héctor Hernández segue com o futuro indefinido. Treinando separado do elenco do Corinthians há mais de um mês, o espanhol não foi negociado pelo clube e vive um impasse.

Fora dos planos da comissão técnica de Dorival Júnior, Héctor está afastado e treina em horários alternativos no CT Dr. Joaquim Grava desde o último dia 19 de maio. A intenção do Timão era negociá-lo na última janela de transferências.

Dois clubes chegaram a procurar Héctor, que até negociou a rescisão com o Corinthians, mas as conversas não avançaram.

Situação de Héctor

A situação deixou o espanhol em um impasse. Isso porque as janelas da Europa e outras ligas já fecharam. Com isso, apenas clubes dos Emirados Árabes (até 1º de outubro) e de centros inexpressivos ainda podem contratar jogadores.

O contrato de Héctor com o Corinthians é válido até o fim de 2026. Ele, portanto, pode permanecer treinando à parte pelo menos até o final deste ano, quando a janela nos principais mercados irá reabrir.

Afastamento "sem justificativa"

Recentemente, em entrevista ao jornal Marca, da Espanha, o atacante alegou que o Corinthians não justificou o seu afastamento. Na oportunidade, ele ainda vivia a expectativa de se transferir para outra equipe.

"Não houve nenhuma justificativa. Mas quando chegar a hora, como creio que acontecerá, falarei e darei explicações sobre tudo que aconteceu e pronto", disse o jogador.

Números de Héctor

A passagem de Héctor Hernández pelo Corinthians, até aqui, é extremamente apagada. Ele disputou apenas 24 partidas e marcou dois gols, além de duas assistências.

O desempenho ruim, inclusive, fez com que o espanhol perdesse espaço. Durante a ausência de Yuri Alberto, Dorival deu oportunidades para garotos da base, como Gui Negão, que aproveitou as chances e jogou Héctor para o final da fila.

