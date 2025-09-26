Grêmio faz atividade tática em penúltimo treino antes de enfrentar o Vitória

O Grêmio intensificou a preparação para o duelo com o Vitória na manhã desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho. O trabalho, realizado às 11h (de Brasília) em adaptação ao horário da partida de domingo, foi marcado por atividades táticas sob comando de Mano Menezes.

Como foi o treino?

O treinador dividiu os grupos logo no aquecimento: enquanto os titulares foram ao campo 1, os demais permaneceram no campo 2. Depois de corrida, reforço muscular e alongamento, Mano concentrou os esforços no posicionamento e na transição entre os setores. Em seguida, promoveu um treino com simulação do adversário, explorando situações específicas de jogo, como duelos individuais e jogadas de bola parada.

Uma das novidades é o retorno do volante Arthur, que cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 com o Botafogo. Ele deve reassumir vaga no meio-campo ao lado de Cuéllar. O elenco volta a treinar neste sábado, novamente às 11h, no último teste antes da partida.

Desta maneira, uma provável escalação do clube gaúcho conta com: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Pavon (Alysson), Edenílson e Willian; André Henrique.

MANHÃ NO CT LUIZ CARVALHO ?? A sexta-feira foi de treinamento tático com foco total no duelo com o Vitória. BORA! ? Lucas Uebel | Grêmio FBPAhttps://t.co/NMhwN8IECo pic.twitter.com/XmjiULi2Zr ? Grêmio FBPA (@Gremio) September 26, 2025

A expectativa é dena. O clube projeta cerca deempurrando o time, que busca se afastar da parte de baixo da tabela. O Tricolor ocupa a 11ª posição, com 29 pontos, e tenta embalar após vitória no Gre-Nal e empate fora de casa.

O Vitória, por sua vez, chega pressionado. O time baiano está em 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento, e terá a estreia de Jair Ventura no comando técnico.

Quando a bola rola?

Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo (28), às 11h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.