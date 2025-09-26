Grêmio anuncia renovação de contrato com Kannemann até o final de 2027

Nesta sexta-feira, o Grêmio anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Walter Kannemann. O argentino, de 34 anos, estendeu o vínculo com o clube por mais dois anos, válido até o final de 2027.

"Construir uma carreira longa e vitoriosa no Grêmio é o sonho de qualquer atleta. Sigo motivado para trabalhar duro e dar sempre o melhor em campo, ajudando o Grêmio com novas conquistas", celebrou o jogador.

KANNEMANN ATÉ FINAL DE 2027! ???? Nosso ídolo argentino chegou no Tricolor em 2016, coleciona títulos históricos e seguirá escrevendo sua trajetória no Imortal. Líder e referência da nossa defesa, o zagueiro renovou o contrato por mais dois anos! ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA... pic.twitter.com/erlhjGUt5k ? Grêmio FBPA (@Gremio) September 26, 2025

Desde que chegou ao Grêmio, em 2016, atuou em 330 jogos pelo clube, marcou cinco gols e contribuiu com seis assistências. Até o momento, o zagueiro conquistou nove títulos: uma Copa Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa e seis Campeonatos Gaúchos.

Alberto Guerra, presidente do Tricolor gaúcho, não poupou elogios a Kannemann e comemorou a permanência do jogador por mais dois anos.

"Kannemann é mais do que um grande zagueiro no elenco, é um profissional que traduz em campo a essência do torcedor gremista. Desde que ele chegou, virou referência técnica e comportamental, um exemplo para outros atletas por sua dedicação e liderança. Essa renovação representa a continuidade de um ciclo vitorioso e fortalece o espírito competitivo que queremos para o nosso grupo", disse.