Gómez treina separado no Palmeiras e deve ser baixa contra o Bahia

Gustavo Gómez ainda está com o olho muito inchado e deve ser baixa do Palmeiras contra o Bahia - Cesar Greco/Palmeiras
Gustavo Gómez ainda está com o olho muito inchado e deve ser baixa do Palmeiras contra o Bahia Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

26/09/2025 18h42

O Palmeiras deu sequência à preparação para enfrentar o Bahia, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira, o elenco alviverde fez o segundo treino preparatório para o confronto. O zagueiro Gustavo Gómez, com um inchaço na região do olho, trabalhou separado dos demais companheiros no gramado.

Na Academia de Futebol, os jogadores iniciaram o dia com uma ativação física no centro de excelência. Em seguida, foram a campo e fizeram atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos. Os atletas que foram titulares na partida contra o River Plate, na última quarta-feira, saíram mais cedo.

Dúvida e desfalques

O zagueiro Gustavo Gómez ainda é dúvida para a partida em razão de uma pancada no rosto sofrida no jogo de volta contra o River Plate, pela Libertadores. Ele não teve lesão detectada e está sendo acompanhado de perto pelo departamento médico do clube, mas segue com um inchaço na região do olho.

Ainda assim, Gómez deve ser baixa contra o Bahia. O Verdão, vale lembrar, também não contará com o zagueiro Micael, suspenso pelo acúmulo de cartões de amarelos. Desse modo, a tendência é que a zaga seja formada por Murilo e Bruno Fuchs.

O Palmeiras encerra a preparação para o duelo contra o Bahia na manhã deste sábado. Em seguida, a delegação viajará à Salvador na parte da tarde.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras ocupa a terceira posição na tabela do Brasileiro, com 49 pontos. O Verdão tem dois pontos a menos que o líder Flamengo, mas também possui um jogo a menos. Além disso, a equipe defende uma invencibilidade de 11 partidas na competição nacional, somando oito vitórias e três empates.

Próximos jogos do Palmeiras

  • Palmeiras x Bahia (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)
  • Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

  • Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

