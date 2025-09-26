Topo

Esporte

Promessa da ginástica de 19 anos morre após grave acidente em treino

Naufal Takdir Al Bari machucou o pescoço durante um exercício nas barras fixas - Reproduçãço/Instagram
Naufal Takdir Al Bari machucou o pescoço durante um exercício nas barras fixas Imagem: Reproduçãço/Instagram
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 17h18

O ginasta indonésio Naufal Takdir Al Bari, de apenas 19 anos, morreu ontem na Rússia após ficar dias hospitalizado diante de um acidente ocorrido em um treino.

O que aconteceu

A informação foi divulgada Federação de Ginástica da Indonésia, país de nascimento do atleta. Ele estava hospitalizado em Pemza, na região sul da Rússia.

Relacionadas

Popó revela data estipulada para despedida definitiva do boxe

Wanderlei Silva rejeita nova luta com Belfort e dispara: 'Covarde'

Al Bari, que se preparava para o Mundial de Ginástica, machucou o pescoço ao se desequilibrar durante um exercício nas barras fixas. A imprensa local afirmou que nem a espuma colocada no solo foi suficiente para amenizar o impacto da queda.

Ele foi levado imediatamente para o hospital e passou 12 dias internado, mas não resistiu. A morte foi comunicada na noite de ontem pela entidade.

O jovem era uma das promessas da ginástica da Indonésia. A própria federação, ao noticiar a morte, afirmou que Al Bari estava cotado para se classificar para as Olimpíadas de Los Angeles, que ocorrerão em 2028.

Veja o comunicado

A Federação Indonésia de Ginástica está de luto. O atleta Naufal Takdir Al Bari retornou a "Rahmatullah" ("Bênção de Deus") em Penza, Rússia, na quinta-feira. O ginasta de 19 anos respirou pela última vez depois de passar por cuidados intensivos durante 12 dias no Hospital G.A. Zakharyin.

Naufal era um talentoso ginasta, e sua partida é um golpe para o mundo dos esportes, especialmente para a Federação Indonésia de Ginástica, que vai aparecer no 53º Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Ele era esperado para se classificar para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Gómez trabalha separado, e Palmeiras avança em preparação para enfrentar o Bahia

Artilheiro no ano, Flaco López celebra renovação com o Palmeiras até 2029: 'Muito especial'

Amorim analisa inconsistência do Manchester United

'Lionel Messi alagoano' disputou vôlei de praia nos Jogos da Juventude 2025

Vôlei de praia, tênis de mesa e mais: brasileiros em ação no fim de semana

Artilheiro da temporada, Flaco López renova com o Palmeiras até 2029

Palmeiras acerta renovação de contrato com Flaco López; veja detalhes

Osmar Stabile recebe visita da ministra Marina Silva na sede do Corinthians

Kane chega a 100 gols em seu 104º jogo no Bayern e bate recorde de Cristiano Ronaldo e Haaland

Corinthians: Fora contra o Fla, Memphis prioriza seleção? Colunistas opinam

Jornal espanhol elogia decisão de Filipe Luís na classificação do Flamengo