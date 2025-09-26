Gauff vence e enfrentará Fernandez na terceira rodada em Pequim
Coco Gauff avançou à terceira rodada do WTA 1000 de Pequim de tênis ao vencer a russa Kamilla Rakhimova por 6/4 e 6/0. Atual campeã do torneio, a norte-americana mostrou firmeza em momentos decisivos, salvando oito break points no primeiro set antes de dominar totalmente a segunda parcial. Essa foi a 11ª vitória da carreira da jovem em chaves principais de no evento chinês.
Coco Gauff: próxima rival em Pequim
Sua próxima adversária será Leylah Fernandez, que também chega embalada após superar a grega Maria Sakkari por 6/2 e 6/0. A canadense conquistou sua primeira vitória contra a ex-top 10 após três derrotas anteriores, mostrando consistência no saque e firmeza nas devoluções, convertendo todas as oportunidades de quebra.
Altos e baixos de Gauff
No confronto contra Rakhimova, Gauff chegou a enfrentar dificuldades iniciais, mas manteve a calma, conseguiu uma quebra decisiva no primeiro set e depois venceu sete games consecutivos, fechando o duelo com um ace. A vitória reforça seu bom desempenho na China, onde já acumula 14 vitórias em torneios da WTA desde 2021, atrás apenas de Zheng Qinwen e Katerina Siniakova.
O aguardado duelo entre Gauff e Fernandez promete intensidade, mas traz um histórico favorável à americana, que venceu os dois encontros anteriores sem perder sets ? no United Cup e no Australian Open.
Resultados do WTA 1000 de Pequim
Karolina Muchova (13) [CZE] venceu Sorana Cirstea [ROU] - 6/2, 6/3
Shuai Zhang [CHN] venceu Xinyu Wang (31) [CHN] - 6/4, 6/2
Priscilla Hon [AUS] venceu Jelena Ostapenko (22) [LAT] - 6/3, 6/2
Amanda Anisimova (3) [USA] venceu Katie Boulter [GBR] - 6/1, 6/3
Barbora Krejcikova [CZE] venceu Ekaterina Alexandrova (9) [RUS] - 7/5, 6/2
Madison Kessler [USA] venceu Elise Mertens (20) [BEL] - 6/2, 6/4
Jasmine Paolini (6) [ITA] venceu Anastasija Sevastova [LAT] - 6/1, 6/3
Paula Badosa (18) [ESP] venceu Antonia Ruzic [CRO] - 6/3, 7/6(2)
Veronika Kudermetova (24) [RUS] venceu Anna Bondar [HUN] - 7/5, 6/3
Elena Rybakina (8) [KAZ] venceu Caty McNally [USA] - 7/5, 4/6, 6/3
Marie Bouzkova [CZE] venceu Magda Linette (33) [POL] - 7/5, 7/5
Eva Lys [GER] venceu Ivana Jovic (32) [USA] - 6/3, 4/6, 7/5
Sofia Kenin (27) [USA] venceu Polina Kudermetova [RUS] - 6/4, 6/2
Leylah Fernandez (25) [CAN] venceu Maria Sakkari [GRE] - 6/2, 6/0
Coco Gauff (2) [USA] venceu Kamilla Rakhimova [RUS] - 6/4, 6/0.