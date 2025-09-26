Cara a cara! Poatan promete tapa na cara de Ankalaev durante encontro em Las Vegas

A pouco mais de uma semana do aguardado duelo pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg), Alex Pereira e Magomed Ankalaev protagonizaram um encontro inesperado no Instituto de Performance do UFC, em Las Vegas (EUA). O clima entre os rivais esquentou rapidamente, com trocas de provocações e uma curta, porém reveladora, conversa que aumentou ainda mais a tensão para o UFC 320, marcado para o próximo dia 4 de outubro.

Apesar da barreira linguística, os dois atletas não economizaram nas alfinetadas. 'Poatan' sugeriu que o russo estaria se escondendo, ao encontrá-lo em uma sala separada do centro de treinamento. O campeão rebateu a acusação, explicando que apenas cumpria orientações da organização para evitar um confronto antecipado.

Confira abaixo trechos do diálogo:

Plinio Cruz (técnico de Poatan):

- Ele estava se escondendo na outra sala.

Como nem Ankalaev nem seu treinador falam inglês fluentemente, Melvin Alexander Jovel, membro da equipe de Pereira, utilizou um aplicativo de tradução para facilitar a conversa.

Poatan:

- Ele parece nervoso.

Ankalaev (via tradutor):

- Quando eu estava me escondendo?

Poatan:

- Todo mundo viu. A funcionária que trabalha aqui disse que você estava.

Ankalaev:

- Que funcionária? Mostre. Eu estava fazendo tratamento.

Poatan:

- Temos vídeo no YouTube. Filmamos tudo.

O tradutor então intervém, explicando que a recepcionista pediu para manter os dois separados por questões de segurança.

Ankalaev:

- O que a funcionária disse não importa. Ele queria me ver, e estou aqui.

Poatan:

- E agora? Qual o sentido? Ele pode falar o que quiser agora. A gente não pode lutar aqui.

Ankalaev:

- Pra mim, tanto faz. A qualquer momento.

Neste momento, o brasileiro se levanta, caminha até o rival, pega o celular e utiliza o tradutor para transmitir diretamente sua mensagem em russo.

Poatan:

- Somos profissionais. Eu te respeito. Mas no dia 4 de outubro, eu vou bater em você. Vou bater de mão aberta na tua cara.

Após a declaração, o ex-campeão se senta novamente, enquanto Glover Teixeira, treinador de Alex, reage com risadas à tensão do momento.

Ankalaev (via tradução):

- Vamos lutar no dia 4 e não precisamos mais trocar palavras.

Poatan:

- Nunca disse nada. Ele é quem sempre falou. Agora que estamos frente a frente, ele é um c***.

Ankalaev:

- Do que ele está falando? Por que diz que eu estava me escondendo?

Poatan:

- Ele estava com a equipe dele. A moça disse: 'Vocês querem ir pra lá? É melhor'.

O tradutor então esclarece que a recepcionista informou que Ankalaev havia concordado em esperar em uma sala separada, já ciente da chegada do brasileiro e sua equipe.

Na sequência, o russo faz uma declaração mais longa em sua língua nativa, que foi resumida pelo tradutor como:

- Basicamente, ele foi mantido naquela sala e foi instruído a não sair.

Por fim, o brasileiro encerra o encontro com seu famoso bordão: "Chama", ao que Ankalaev responde:

- "No chama".

Logo em seguida, o campeão se dirige ao seu técnico e diz:

- Vamos embora. Dia 4 de outubro.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok