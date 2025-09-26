Fortaleza x Sport Recife: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe o Sport Recife na Arena Castelão. O duelo está marcado para começar às 16h (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam os times?

O Fortaleza, que ocupa o 18° lugar da tabela e soma 18 pontos, vem de um revés para o Palmeiras, por 4 a 1. Assim, nos últimos 15 jogos, o Leão do Pici acumulou 11 derrotas, dois empates e apenas dois triunfos. O Sport, por sua vez, é o lanterna do Brasileirão, mas vem de um triunfo sobre o Corinthians, por 1 a 0.

Histórico de confronto

As equipes já se enfrentaram 36 vezes: 11 vitórias do Fortaleza, 12 empates e 13 triunfos do Sport. Nos últimos cinco confrontos, o Leão do Pici mostrou superioridade, vencendo o time de Recife três vezes.

Veja o histórico dos últimos cinco jogos:

03/04/2022: Sport 0 x 1 Fortaleza (Copa do Nordeste)



21/02/2024: Sport 1 x 1 Fortaleza (Copa do Nordeste)



26/05/2024: Sport 1 x 4 Fortaleza (Copa do Nordeste)



04/02/2025: Sport 0 x 2 Fortaleza (Copa do Nordeste)



26/04/2025: Sport 0 x 0 Fortaleza (Brasileirão)

Estatísticas

Fortaleza no campeonato

4 vitórias, 6 empates e 13 derrotas



23 gols marcados



38 gols sofridos

Sport no campeonato

2 vitórias, 8 empates e 12 derrotas



16 gols marcado



34 gols sofridos

Prováveis escalações

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Gastón Ávila, Kuscevic (Lucas Gazal), Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucas Crispim, Yago Pikachu; Breno Lopes, Juan Martín Lucero



Técnico: Martin Palermo

Sport: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido; Hyoran,, Rivera, Matheusinho; Lucas Lima, Léo Pereira, Lacerda.



Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem

Davi De Oliveira Lacerda será o árbitro do confronto, com Davi De Oliveira Lacerda e Pedro Amorim de Freitas como assistentes. Daiane Muniz estará no comando do VAR.

Próximo jogo Fortaleza

Fortaleza x São Paulo | Campeonato Brasileiro



Data e horário: 02 de outubro, às 19h30 (de Brasília)



Local: Arena Castelão

Próximo jogo Sport

Sport x Fluminense | Campeonato Brasileiro



Data e horário: 01 de outubro, às 19h (de Brasília)



Local: Ilha do Retiro

