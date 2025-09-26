'Foi uma vergonha para o São Paulo', diz Renan sobre eliminação para a LDU

A eliminação do São Paulo diante da LDU nas quartas de final da Libertadores foi uma das mais dolorosas da história do clube, avaliou Renan Teixeira, no Fim de Papo.

O comentarista opinou que o placar agregado de 3 a 0 diante de um time inferior tecnicamente torna a queda na competição continental vergonhosa para o time paulista.

O São Paulo ganhar de dois ou três gols de diferença da LDU é uma coisa. Ter a obrigação de ganhar é outra. Aí já passa para o lado mental e ficou muito claro que esse elenco não tinha, não teve a capacidade mental de suportar essa pressão — e para um time que, ao meu modo de ver, é mais fraco que o São Paulo tecnicamente.

Essa vantagem de 3 a 0 é muito grande e foi uma vergonha. Foi uma vergonha para o São Paulo, sim. Não sei se a maior da história, mas foi uma vergonha, sim.

Renan

